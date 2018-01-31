Названы лучшие игроки января в КХЛ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Стали известны имена лучших игроков Континентальной хоккейной лиги в январе, сообщает пресс-служба КХЛ в среду.

Лучшим вратарем признан Павел Францоуз ("Трактор"), одержавший победы в пяти из восьми проведенных матчей, в том числе в двух гостевых - "на ноль". Голкипер челябинского клуба отразил 95,64 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,57 гола за игру. Его максимальная сухая серия составила 128 минут 49 секунд.

Лучшим защитником стал Филип Ларсен ("Салават Юлаев"), одержавший вместе с командой пять побед в восьми матчах. Защитник уфимской команды не завершил ни одну из проведённых встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+6) и набрал в них 7 (1+6 по системе "гол+пас") очков. Датчанин в среднем проводил на льду 24 минуты 41 секунду за матч. Также на его счету 26 бросков по воротам и 7 силовых приёмов.

Лучшим нападающим признан Александр Хохлачёв ("Спартак"), в восьми матчах набравший 14 (6+8) очков (лучший показатель по итогам месяца). Нападающий "красно-белых" набирал очки в семи поединках, забрасывал шайбы - в четырёх. В матче против "Северстали" Хохлачёв отметился хет-триком, его гол в игре с московским "Динамо" стал победным.

Лучшим новичком назван нападающий Рафаэль Бикмуллин ("Нефтехимик"), в семи матчах набравший 4 (2+2) очка. 20-летний форвард нижнекамского клуба не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+4) и в среднем проводил на льду 11 минут 11 секунд. В гостевом поединке против "Торпедо" Р.Бикмуллин забросил свою первую шайбу в КХЛ, гол в ворота "Витязя" стал победным.