Минсельхоз призвал бороться с саранчой во избежание позора на ЧМ-2018

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ отметил риск появления саранчи на полях во время проведения чемпионата мира по футболу и призвал регионы бороться с этим вредителем, "чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом".

"С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. У нас футбол будет проходить (чемпионат мира по футболу - ИФ), весь мир к нам приедет, футбольные поля зеленые, саранча любит, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут", - заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании в среду.

"Вот вам смешно, а вы знаете, насколько позорно будет?" - сказал он, обращаясь к присутствующим в зале.

По его словам, в России уже обнаружено около 1 млн га, зараженные саранчой, в Волгоградской, Астраханской областях и других южных регионах.

"Приедут гости со всего мира на территорию РФ, культура полей, культура земледелия должна быть в России высочайшая, чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом. Поэтому обратите внимание, особенно там, где будут гости со всего мира - это наша с вами ответственность, чтобы показать культуру земледелия в России", - сказал Чекмарев.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Инциденты с насекомыми на крупных турнирах бывали. Так, во время финала Евро-2016 на лицо португальца Криштиану Роналду, получившего как раз травму, села бабочка.