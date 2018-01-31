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Сборная России проиграла Швеции на ЧМ по хоккею с мячом

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею с мячом потерпела поражение от национальной команды Швеции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча, прошедшая в Хабаровске в среду, завершилась со счетом 6:3 в пользу шведов. В составе россиян голами отметились Алан Джусоев, Максим Ишкельдин и Янис Бефус.

Ранее российская сборная победила в группе А команды Норвегии (15:1) и Финляндии (2:1). В группе она набрала 4 очка и заняла второе место. Швеция, набрав 6 баллов, стала первой.

В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем пары Германия – Венгрия.

Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, в прошлом году она в 12-й раз стала победителем ЧМ. На счету сборной России, ставшей в тот раз серебряным призером, в общей сложности 10 побед в финалах. А в совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР у отечественной национальной команды 24 выигранных ЧМ.

Чемпионаты мира по хоккею с мячом проводятся с 1957 года. С тех пор лишь два финала прошли без участия отечественных хоккеистов - в 1987 и 2004 годах.

В 2018 году матчи чемпионата мира в дивизионе А (главном дивизионе) проходят в Хабаровске (Россия), дивизиона В - в Харбине (Китай).

Теги: хоккей с мячом, бенди, Хабаровск
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