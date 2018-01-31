Российский футболист Караваев стал игроком голландского "Витесса"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Голландский футбольный клуб "Витесс" объявил о приобретении российского защитника Вячеслава Караваева.

Как сообщается на сайте клуба в среду, с 22-летним игроком заключен контракт сроком на 3,5 года. В "Витесс" россиянин перешел из пражской "Спарты".

Караваев является воспитанником московского ЦСКА, правда, за основной его состав сыграл считанное количество матчей. В 2014 году он был арендован "Дуклой", через год – "Яблонцем" (оба – Чехия). В 2016 году Караваев стал игроком "Спарты".