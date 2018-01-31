Почти 5 млн болельщиков подали заявки на билеты ЧМ-2018

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Почти 5 миллионов билетов запрошено болельщиками со всего мира на матчи Чемпионата мира по футболу в России, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

"4 млн 905 тыс. 169 билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России было запрошено болельщиками со всего мира на момент закрытия текущего периода продаж путем случайной жеребьевки", - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Большинство заявок подано российскими болельщиками (2 млн 503 тыс. 957 билетов запрошено), болельщики из Германии (338,414 тыс.), Аргентины (186,005 тыс.), Мексики (154,611 тыс.), Бразилии (140,848 тыс.), Польши (128,736 тыс.), Испании (110,649 тыс.), Перу (100,256 тыс.), Колумбии (87,786 тыс.), США (87,052 тыс.) и Голландии (71,096 тыс.) также входят в число лидеров. При этом 49% билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.

Из-за очень высокого спроса для определения успешных заявок будет проведена случайная жеребьевка. Эта процедура будет проходить в присутствии нотариуса и применяться в тех случаях, когда количество заявок превышает количество доступных билетов. Все болельщики получат уведомление об итогах случайной жеребьевки не позднее середины марта.

Следующая возможность приобрести билеты на ЧМ-2018 появится 13 марта.

Билеты, приобретенные в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнется не раньше апреля/мая 2018 года (сроки будут уточняться).

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.