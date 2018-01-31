Главные новости
В РоссииВ Кремле заявили о непредсказуемости властей США в связи с "кремлевским докладом"В РоссииЕще два претендента на пост президента РФ выбыли из предвыборной гонкиВ РоссииПесков нашел в драке журналистов подтверждение правильности запрета "Смерти Сталина"
Спорт

Почти 5 млн болельщиков подали заявки на билеты ЧМ-2018

Из-за очень высокого спроса для определения успешных заявок будет проведена случайная жеребьевка

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Почти 5 миллионов билетов запрошено болельщиками со всего мира на матчи Чемпионата мира по футболу в России, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

"4 млн 905 тыс. 169 билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России было запрошено болельщиками со всего мира на момент закрытия текущего периода продаж путем случайной жеребьевки", - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Большинство заявок подано российскими болельщиками (2 млн 503 тыс. 957 билетов запрошено), болельщики из Германии (338,414 тыс.), Аргентины (186,005 тыс.), Мексики (154,611 тыс.), Бразилии (140,848 тыс.), Польши (128,736 тыс.), Испании (110,649 тыс.), Перу (100,256 тыс.), Колумбии (87,786 тыс.), США (87,052 тыс.) и Голландии (71,096 тыс.) также входят в число лидеров. При этом 49% билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.

Из-за очень высокого спроса для определения успешных заявок будет проведена случайная жеребьевка. Эта процедура будет проходить в присутствии нотариуса и применяться в тех случаях, когда количество заявок превышает количество доступных билетов. Все болельщики получат уведомление об итогах случайной жеребьевки не позднее середины марта.

Следующая возможность приобрести билеты на ЧМ-2018 появится 13 марта.

Билеты, приобретенные в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнется не раньше апреля/мая 2018 года (сроки будут уточняться).

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Теги: футбол, ЧМ-2018, ФИФА
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Дзюба перешел в тульский "Арсенал"Дзюба перешел в тульский "Арсенал"
Футболист, права на которого принадлежат "Зениту", будет выступать в тульской команде на правах арендыПодробнее
Источник анонсировал переход Артема Дзюбы в "Арсенал" в средуИсточник анонсировал переход Артема Дзюбы в "Арсенал" в среду
Информация о том, что футболисты "Зенита" Дзюба и Новосельцев уже перешли в тульский клуб, невернаПодробнее
Путин назвал Родченкова придурком c наличием проблем с закономПутин назвал Родченкова придурком c наличием проблем с законом
Президент считает, что информатор ВАДА заслуживает места в тюрьмеПодробнее
МОК запретил Reuters освещать церемонию открытия ОлимпиадыМОК запретил Reuters освещать церемонию открытия Олимпиады
Агентство опубликовало без разрешения фотографии с репетиции тестового зажжения Олимпийского огняПодробнее
Павел Дацюк назначен капитаном хоккейной команды России на ОлимпиадеПавел Дацюк назначен капитаном хоккейной команды России на Олимпиаде
Об этом сообщил ее главный тренер Олег ЗнарокПодробнее
Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменовРоссийские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменов
Международный паралимпийский комитет разрешил выступать на Паралимпиаде-2018 спортсменам из России в пяти видах спортаПодробнее
Федерер стал шестикратным победителем Australian OpenФедерер стал шестикратным победителем Australian Open
Он в 20-й раз выиграл турнир "Большого шлема"Подробнее
Украинский боксер Усик вышел в финал СуперсерииУкраинский боксер Усик вышел в финал Суперсерии
В решающем поединке он встретится с победителем боя Мурат Гассиев - Юньер Дортикос, которые встретятся в СочиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото
30 января
Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"
Фотохроника 30 января6 фото
30 января
Фотохроника 30 января
Фотохроника 29 января6 фото
29 января
Фотохроника 29 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле заявили о непредсказуемости властей США в связи с "кремлевским докладом"В РоссииЕще два претендента на пост президента РФ выбыли из предвыборной гонкиВ РоссииПесков нашел в драке журналистов подтверждение правильности запрета "Смерти Сталина"В миреТрамп назвал Россию и Китай угрозами экономике и ценностям СШАЭкономикаМинюст США начал расследование против Apple из-за замедления работы iPhoneВ РоссииПентагон опубликовал видео перехвата Су-27 самолета ВМС США близ Крыма

МИД РФ заявил о гибели нескольких сотен людей за 10 дней операции Турции в Африне

МИД РФ заявил о гибели нескольких сотен людей за 10 дней операции Турции в АфринеВ ведомстве напомнили, что Анкара объясняет свои действия зафиксированным в уставе ООН правом государства на самооборону Подробнее

Армена Джигарханяна госпитализировали

Глава СПЧ заявил об умалении человеческого достоинства фигурантов "Кремлевского списка"

Почти 5 млн болельщиков подали заявки на билеты ЧМ-2018

Из-за очень высокого спроса для определения успешных заявок будет проведена случайная жеребьевка Подробнее

Российский футболист Караваев стал игроком голландского "Витесса"

Сибирский банк реконструкции и развития приостановил операции по счетам

Британский МИД попросил сотрудников не кормить служебного кота-мышелова

Совет Федерации одобрил закон о волонтерстве

Правительство одобрило возможность регистрации юрлиц без офиса

Еврокомиссия собралась подать в суд на девять стран ЕС из-за загрязнения воздуха

Американский самолет провел оперативную разведку у российских рубежей на юге Балтики

Сборная России проиграла Швеции на ЧМ по хоккею с мячом

Суперлуние

Суперлуние5 фото

Россия решила начать производство хлопка

Миллер назвал ключевым разрешение на прокладку Nord Stream 2 в территориальных водах ФРГ

Российские ядерщики заказали "военные" жилеты от радиации

Дзюба перешел в тульский "Арсенал"

Дзюба перешел в тульский "Арсенал"Футболист, права на которого принадлежат "Зениту", будет выступать в тульской команде на правах аренды Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru