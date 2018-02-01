Магнитогорский ХК "Металлург" продлил контракт с Мозякиным

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" объявил о подписании нового соглашения с капитаном команды Сергеем Мозякиным.

"Капитан магнитогорской команды и уникальный нападающий Сергей Мозякин продлил контракт с "Металлургом" на два года! Таким образом, новое соглашение рассчитано до конца сезона КХЛ 2019/2020 годов", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Игровую карьеру на взрослом уровне Мозякин начал в 1999 году в канадском клубе "Валь-д'Ор Форерз", в этом же году перешел в московский ЦСКА. С 2006 по 2011 годы защищал цвета мытищинского "Атланта", с 2011 по настоящее время - магнитогорского "Металлурга".

Мозякин является двукратным чемпионом мира (2008, 2009 годы) в составе сборной России, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) в составе магнитогорского "Металлурга". Он вошел в состав российской команды на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

В феврале прошлого года он набрал 1000-е (по системе "гол-+пас") очко, став первым в истории российского хоккея игроком, которому удалось достичь такого результата в отечественных чемпионатах.