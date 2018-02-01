ОКР попросил МОК допустить на ОИ в Корее 15 оправданных спортсменов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России просит Международный Олимпийский комитет допустить до участия в Олимпиаде 2018 года 15 россиян, которых оправдал Спортивный арбитражный суд в Лозане (CAS), заявил журналистам первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

"В соответствии с решением CAS 28 российских спортсменов были полностью оправданы. Решения дисциплинарной комиссии МОК в отношении них отменены со всеми последствиями, включая возврат справедливо завоеванных ими медалей. Данное решение CAS означает, что с данных спортсменов снято обвинение в нарушении антидопинговых правил. Мы просим МОК рассмотреть возможность допуска этих спортсменов до Зимних Олимпийских игр, с учетом решения КАС", - заявил Поздняков.

ОКР убедительно просит МОК не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения: Александру Третьякову (скелетон), Елене Никитиной (скелетон), Марии Орловой (скелетон), Александру Легкову (лыжи), Евгению Белову (лыжи), Максиму Вылегжанину (лыжи), Александру Бессмертных (лыжи), Евгении Шаповаловой (лыжи), Наталье Матвеевой (лыжи), Ольге Фаткулиной (конькобежный спорт), Александру Румянцеву (конькобежный спорт), Артему Кузнецову (конькобежный спорт), Татьяне Ивановой (санный спорт), Альберту Демченко (санный спорт) , Сергею Чудинову (санный спорт), добавил он.

Он также сообщил, что ОКР обратится в международные федерации по зимним видам спорта с просьбой допустить российских спортсменов, оправданных CAS.

"Мы настаиваем на том, поскольку эти квоты не были выбраны Олимпийским комитетом России, то мы запрашиваем МОК, а также международные федерации по зимним видам спорта о том, чтобы спортсмены, озвученные ранее, были включены для участия в Олимпийских играх", - заявил Поздняков.

Ранее в четверг Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил пожизненную дисквалификацию 28 российским спортсменам, сообщается в пресс-релизе организации.