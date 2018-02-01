Международная лыжная федерация отменила решение об отстранении восьми россиян

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Международная лыжная федерация (FIS) после решения Спортивного арбитража в Лозанне (CAS) отменила решение об отстранении от международных соревнований под ее эгидой восьми российских лыжников.

"Для будущих соревнований FIS, включая Кубок мира, FIS сняла текущие приостановки для следующих спортсменов на основе сегодняшнего решения: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Никита Крюков, Александр Легков, Наталья Матвеева, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова, Максим Вылегжанин", - говорится в заявлении FIS, опубликованном на ее сайте в четверг.

После публикации мотивировочных частей CAS международная федерация будет работать вместе со всеми заинтересованными сторонами для тщательного анализа этих решений, отмечается в заявлении.

Как сообщалось ранее в четверг, CAS аннулировал санкции МОК в отношении 28 российских спортсменов. В то же время в Олимпийском комитете допустили вероятность отказа выдачи приглашений на ОИ оправданным атлетам.