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Сборная России провела 26 мячей в ворота Германии в 1/4 финала ЧМ по бенди

В полуфинале она сыграет с национальной командой Финляндии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею с мячом добилась крупной победы над национальной командой Германии в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 26:1 в пользу россиян. Самыми результативными в составе сборной России стали Алмаз Миргазов, Евгений Дергачев и Вадим Архипкин, на счету которых по четыре гола.

В полуфинале российская команда сыграет с Финляндией, со счетом 13:4 победившей команду США. Другую пару 1/2 финала составили сборные Казахстана и Швеции. Казахские хоккеисты со счетом 6:1 победили Норвегию, шведские – со счетом 16:3 Венгрию.

На групповом этапе российская сборная победила в квартете А команды Норвегии (15:1) и Финляндии (2:1), а также уступила Швеции (3:6). В группе она набрала 4 очка и заняла второе место. Швеция, набрав 6 баллов, стала первой.

Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, в прошлом году она в 12-й раз стала победителем ЧМ. На счету сборной России, ставшей в тот раз серебряным призером, в общей сложности 10 побед в финалах. А в совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР у отечественной национальной команды 24 выигранных ЧМ.

Чемпионаты мира по хоккею с мячом проводятся с 1957 года. С тех пор лишь два финала прошли без участия отечественных хоккеистов - в 1987 и 2004 годах.

В 2018 году матчи чемпионата мира в дивизионе А (главном дивизионе) проходят в Хабаровске (Россия), дивизиона В - в Харбине (Китай).

Теги: хоккей с мячом, бенди, Хабаровск
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