Рябинский подтвердил проведение боя Поветкина с британцем Прайсом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский сообщил, что россиянин Александр Поветкин проведет бой с британцем Дэвидом Прайсом.

Подтверждаю! Будет бой Поветкин - Прайс. В Великобритании. Непосредственно перед боем Джошуа - Паркер pic.twitter.com/6fFt2jpRIo — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 2 февраля 2018 г.

Ранее в компании "Мир Бокса" сообщили, что "обладатель титулов WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе Александр Поветкин планирует встретиться с британским боксером, бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине Дэвидом Прайсом (22-4, 18 КО) 31 марта в Кардиффе (Великобритания) в большом боксерском шоу". Главным событием этого шоу станет объединительный поединок между чемпионом мира по версиям WBA и IBF, британцем Энтони Джошуа и обладателем титула WBO, новозеландцем Джозефом Паркером.



В настоящее время Поветкин возглавляет рейтинги двух ведущих боксерских организаций - WBA и WBO, и является обязательным претендентом на титул чемпиона мира сразу по двум версиям. В случае сохранения своего статуса в поединке против 34-летнего Прайса россиянин получит возможность встретиться с победителем боя Энтони Джошуа — Джозеф Паркер во второй половине 2018 года.

Последний к настоящему моменту бой Поветкин провел 15 декабря 2017 года против немца румынского происхождения Кристиана Хаммера. Бой, прошедший в Екатеринбурге в пятницу, растянулся на все 12 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей - 120:107, 120:108, 119:108. Это был поединок за титулы чемпиона WBA International и WBO International.