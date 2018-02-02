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Спорт

Отец пострадавшей от рук врача американской гимнастки набросился на него в суде

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Отец американской гимнастки Мэдисон Макгрейвз, которая была в числе обвинивших бывшего врача сборной США Ларри Нассара в домогательствах и изнасиловании, набросился на обидчика во время судебного заседания.

Как отмечает The Independent, за несколько секунд до нападения Рэндалл Макгрейвз попросил "оставить его на пять минут один на один с этим демоном". Судья объяснила, что не может этого позволить, и тогда мужчина накинулся на Нассара. Его сразу же скрутили сотрудники службы безопасности.

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Нассара вывели из зала суда, прокурор же обратилась к семьям жертв и напомнила, что подобное поведение не помогает их детям.

Инцидент произошел во время очередного судебного заседания по делу о враче сборной, которого ранее уже приговорили к 175 годам тюрьмы (Нассар заключил сделку с обвинением, признав вину, что означает минимальный срок в 40 лет тюрьмы для него. Впрочем отсчет начнется только после того, как истечет 60-летний срок тюремного заключения по предыдущему делу против Нассара - делу о детской порнографии).

Суд продолжает заслушивать показания жертв врача, которых он насиловал и домогался в течение 20 с лишним лет.

В числе пострадавших девушек как минимум двое - подростки в возрасте от 13 до 15 лет, еще одной девочке не исполнилось на момент домогательств 13 лет.

Теги: США, Ларри Нассар
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