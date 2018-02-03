Сборная России вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею с мячом завоевала путевку в финал чемпионата мира-2018.

В матче 1/2 финала соревнования россияне в Хабаровске одолели соперников из национальной команды Финляндии. Результат противостояния – 8:2 в пользу сборной России.

В финале (он пройдет в воскресенье) российская команда сыграет с победителем пары Швеция – Казахстан.

Турнирный путь российская сборная начала на групповом этапе, где победила в квартете А команды Норвегии (15:1) и Финляндии (2:1), а также уступила Швеции (3:6). В группе она набрала 4 очка и заняла второе место. Швеция, набрав 6 баллов, стала первой. В четвертьфинале россияне крупно победили Германию (26:1).

Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, в прошлом году она в 12-й раз стала победителем ЧМ. На счету сборной России, ставшей в тот раз серебряным призером, в общей сложности 10 побед в финалах. А в совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР у отечественной национальной команды 24 выигранных ЧМ.

Чемпионаты мира по хоккею с мячом проводятся с 1957 года. С тех пор лишь два финала прошли без участия отечественных хоккеистов - в 1987 и 2004 годах.

В 2018 году матчи чемпионата мира в дивизионе А (главном дивизионе) проходят в Хабаровске (Россия), дивизиона В - в Харбине (Китай).