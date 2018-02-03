"Спорт-Экспресс" сообщил об отсутствии решения суда Швейцарии по иску к МОК

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный суд Швейцарии еще не вынес решения по шестерым российским спортсменам, отстраненным от участия в Олимпиаде-2018, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее портал Insidethegames со ссылкой на источник в МОК сообщил, что суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету на отказ в допуске на Олимпиаду.

Коллективный иск к МОК в Федеральный суд Швейцарии подали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорттрекистка Татьяна Бородулина. Они были уличены в нарушении антидопинговых правил, но отбыли сроки дисквалификации.

Однако "Спорт-Экспресс" утверждает со ссылкой на источник, что окончательное решение будет вынесено в понедельник 5 февраля.

"В Федеральном суде Швейцарии ждут ответ от МОК, почему чистые ребята, которые ранее были уличены и отбыли наказания, не могут принять участия в Играх. На слушаниях в Федеральном суде Швейцарии представители МОК пытались воздействовать на суд и пока не ответили ни на один вопрос. Дела по спортсменам, которых не пригласили, будут рассматривать в Гражданском суде Швейцарии, а не в Федеральной инстанции", - приводит издание слова источника.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне отстранил на одну Олимпиаду 11 российских спортсменов, а с 28 полностью снял обвиненияи допустил до Олимпиады.

3-4 февраля МОК может решить вопрос о допуске на Олимпиаду 15 спортсменов из 28 оправданных, которые ещё не завершили карьеру.

При этом министр спорта РФ Павел Колобков не исключал возможности подачи исков и со стороны оправданных спортсменов в связи с тем, что ранее МОК их не допустил.