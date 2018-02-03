Главные новости
СпортФедеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОКМоскваБолее 60 тысяч человек собрались в центре Москвы на акции в поддержку олимпийцевВ миреПосольство РФ в США предложило содействие экстрадированному из Испании Левашову
Спорт Допинг в российском спорте

"Спорт-Экспресс" сообщил об отсутствии решения суда Швейцарии по иску к МОК

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный суд Швейцарии еще не вынес решения по шестерым российским спортсменам, отстраненным от участия в Олимпиаде-2018, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее портал Insidethegames со ссылкой на источник в МОК сообщил, что суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету на отказ в допуске на Олимпиаду.

Коллективный иск к МОК в Федеральный суд Швейцарии подали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорттрекистка Татьяна Бородулина. Они были уличены в нарушении антидопинговых правил, но отбыли сроки дисквалификации.

Однако "Спорт-Экспресс" утверждает со ссылкой на источник, что окончательное решение будет вынесено в понедельник 5 февраля.

СпортФедеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОКФедеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОКЧитать подробнее

"В Федеральном суде Швейцарии ждут ответ от МОК, почему чистые ребята, которые ранее были уличены и отбыли наказания, не могут принять участия в Играх. На слушаниях в Федеральном суде Швейцарии представители МОК пытались воздействовать на суд и пока не ответили ни на один вопрос. Дела по спортсменам, которых не пригласили, будут рассматривать в Гражданском суде Швейцарии, а не в Федеральной инстанции", - приводит издание слова источника.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне отстранил на одну Олимпиаду 11 российских спортсменов, а с 28 полностью снял обвиненияи допустил до Олимпиады.

3-4 февраля МОК может решить вопрос о допуске на Олимпиаду 15 спортсменов из 28 оправданных, которые ещё не завершили карьеру.

При этом министр спорта РФ Павел Колобков не исключал возможности подачи исков и со стороны оправданных спортсменов в связи с тем, что ранее МОК их не допустил.

Теги: МОК, Федеральный суд Швейцарии, Олимпиада, ОИ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов главы Российской шахматной федерацииИлюмжинов снял свою кандидатуру с выборов главы Российской шахматной федерации
Он сообщил, что намерен сконцентрироваться на работе президента ФИДЕПодробнее
Федеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОКФедеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОК
Коллективный иск подали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун на лыжах Дмитрий Васильев, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорттрекистка Татьяна БородулинаПодробнее
Гимнаст Щербо подал в суд на обвинившую его в изнасиловании Татьяну ГуцуГимнаст Щербо подал в суд на обвинившую его в изнасиловании Татьяну Гуцу
Осенью бывшая советская гимнастка заявила, что подверглась насилию со стороны коллеги по сборной в 1991 году, когда ей было 15 летПодробнее
ВАДА обеспокоено решением CAS о снятии санкций с 28 российских спортсменовВАДА обеспокоено решением CAS о снятии санкций с 28 российских спортсменов
Антидопинговое агентство поддерживает решение МОК обжаловать отмену дисквалификации россиянПодробнее
На Паралимпиаду поедут 33 российских спортсменаНа Паралимпиаду поедут 33 российских спортсмена
Всего в российскую паралимпийскую делегацию войдут 79 человекПодробнее
CAS аннулировал санкции МОК в отношении 28 российских спортсменовCAS аннулировал санкции МОК в отношении 28 российских спортсменов
Им разрешено участвовать в Олимпиаде, россиянам вернули награды Сочи-2014, в результате чего сборная возвращается на первое место в медальном зачетеПодробнее
"Формула-1" отказалась от грид-герлз"Формула-1" отказалась от грид-герлз
В руководстве "Королевских гонок" решение объяснили тем, что традиция "явно противоречит современным социальным нормам"Подробнее
Награды медалистам турнира среди недопущеных на ОИ атлетов будут сопоставимы с олимпийскимиНаграды медалистам турнира среди недопущеных на ОИ атлетов будут сопоставимы с олимпийскими
Соответствующее поручение дал Владимир ПутинПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
02 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 2 февраля5 фото
02 февраля
Фотохроника 2 февраля
75-летие победы в Сталинградской битве7 фото
02 февраля
75-летие победы в Сталинградской битве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортФедеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОКМоскваБолее 60 тысяч человек собрались в центре Москвы на акции в поддержку олимпийцевВ миреПосольство РФ в США предложило содействие экстрадированному из Испании ЛевашовуВ миреВ ядерной программе США не оказалось автоматического ответа на возможные атаки РФВ РоссииКосмонавты побили рекорд по пребыванию в российских скафандрах в открытом космосеВ РоссииНемецкие парламентарии приедут в Крым обсудить вопрос о снятии санкций

Удальцов призвал поддержать на президентских выборах Грудинина

В Мачерате задержан стрелявший из автомобиля по иностранцам

Движение поездов на голубой ветке московского метро восстановлено после сбоя

На станции "Кунцевская" московского метро загорелся контактный рельс

Авария на 40 минут оставила без электричества два завода под Екатеринбургом

Четыре иностранца ранены в результате стрельбы на улицах итальянского Мачерата

Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов главы Российской шахматной федерации

Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов главы Российской шахматной федерацииОн сообщил, что намерен сконцентрироваться на работе президента ФИДЕ Подробнее

"Спорт-Экспресс" сообщил об отсутствии решения суда Швейцарии по иску к МОК

Клинцевич опроверг планы России нанести превентивные ядерные удары по США

В Новосибирске коммунисты заявили о задержании участника акции "За честные выборы"

В Сочи порядка 1,5 тыс. человек вышли на митинг в поддержку олимпийцев

Шаманов объяснил планы США создать новую ядерную крылатую ракету

На митинг КПРФ в Москве собралось около тысячи человек

В Новой Москве запланировали на лето старт строительства новой линии метро

Федеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОК

Федеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОККоллективный иск подали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун на лыжах Дмитрий Васильев, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорттрекистка Татьяна Бородулина Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru