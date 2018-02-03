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Филатов переизбран на пост президента Российской шахматной федерации

Есть обновление от 19:35

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президентом Российской шахматной федерации (РШФ) на съезде организации избран ее действующий глава Андрей Филатов.

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"Кандидат Филатов набрал более двух третей голосов", - сказал представитель счетной комиссии на выборах.

Ранее в субботу на съезде с выборов президента РШФ снялся глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов. Он мотивировал это решением сосредоточиться на работе президента ФИДЕ и продвижении российской шахматной школы в мире.

Свои кандидатуры также сняли Сергей Нестеров и Эдуард Субоч, в результате Филатов конкурировал на выборах с Иваном Стариковым и Заурбеком Мальсаговым.

О поддержке кандидатуры Филатова на выборах президента РШФ ранее сообщил от имени попечительского совета федерации его председатель, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Могу сказать от лица попечительского совета: мы высоко ценим результаты работы Андрея Филатова, который последние четыре года руководил федерацией, - сказал он на этой неделе, - и именно под его руководством и российские шахматисты добились очень высоких результатов на международных соревнованиях, продолжилось распространение шахмат на всей территории РФ - подключение новых регионов, повышение темпов популяризации шахмат в стране, международные контакты вышли на новый уровень".

Теги: шахматы, РШФ, Андрей Филатов
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