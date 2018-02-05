Грид-кидз заменят грид-герлз в "Формуле-1"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация автоспорта (FIA) объявила о том, что на чемпионате мира по автоспорту класса "Формула-1" теперь будут задействованы грид-кидз.

Юные любители автоспорта заменят грид-герлз, девушек, выводящих машины на старт.

"Формула-1" - это вершина автомобильного спорта и мечта каждого молодого гонщика, выступающего в младших сериях. Поэтому мы рады приблизить эту мечту, дав будущим чемпионам "Формулы-1" возможность находиться рядом со своими героями на стартовой решетке до начала гонки", - сказал президент FIA Жан Тодт, слова которого приводятся на официальном сайте организации.

Молодых гонщиков, которых задействуют в качестве грид-кидз, выберут по их заслугам в своих соревнованиях.

Как сообщалось, "Формула-1" решила отказаться от грид-герлз.

Девушки на протяжении десятков лет присутствовали в ходе предстартовой церемонии на стартовой прямой, где держали таблички с фамилиями и номерами каждого пилота, участвовали в церемониях награждения и рекламных акциях. Однако новые владельцы чемпионата - американская корпорация Liberty Media - решили отказаться от этой традиции, что вызвало шквал недовольства среди пилотов, болельщиков и самих грид-герлз.

Управляющий директор "Формулы-1" Шон Братчес заявил, что "эта традиция не отвечает ценностям бренда и явно противоречит современным социальным нормам".

"Мы не считаем, что эта практика является подходящей и соответствующей "Формуле-1"", - отметил тогда Братчес.

Новый сезон "Формулы-1" стартует 25 марта. Действующим чемпионом является британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.