Главные новости
В миреSpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon HeavyЭкономикаЧемезов сообщил о предстоящей смене главы "АвтоВАЗа"В РоссииБывший врио главы правительства Дагестана Гамидов арестован по решению суда
Спорт Футбольные еврокубки-2017/18

"Спартак" проиграл "Интеру" в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты юношеской команды московского "Спартака" уступили в серии пенальти сверстникам из итальянского "Интера" в стыковом матче за выход в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Основное время встречи, состоявшейся в Милане, завершилось вничью – 3:3.

Спорт"Спартак" сыграет с "Интером" в Юношеской лиге УЕФАЧитать подробнее

На 12-й минуте Ксиан Эммерс вывел "Интер" вперед. На 29-й минуте спартаковец Солтмурад Бакаев сравнял счет, а на 37-й отличился его партнер по команде Данила Прошляков. На 83-й минуте футболист "Интера" Йенс Одгор сделал счет равным, а через три минуты благодаря автоголу игрока "Спартака" даниила Петрунина "Интер"вновь повел в счете. Но на 88-й минуте футболист московского клуба Игорь Руденко увел "Спартак" от поражения в основное время.

В серии пенальти (дополнительное время не проводилось) успешнее оказался "Интер". Он вышел в 1/8 финала, а "Спартак" сошел с дистанции.

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

При этом победители групп сразу выходят напрямую, а команды, занявшие вторые места (в частности, "Спартак") встречаются с победителями групп Пути чемпионов - турнира, в котором выступают победители национальных юношеских чемпионатов (здесь как победитель юношеского Кубка РФС выступает ФК "Краснодар").

В среду свой стыковой матч проведет "Краснодар", он дома сыграет с юношеской командой мадридского "Реала".

Теги: футбол, Юношеская лига УЕФА, ФК Спартак
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Шарапова отказалась от участия в Moscow River CupШарапова отказалась от участия в Moscow River Cup
Организаторы турнира расстроены, но надежды не теряютПодробнее
Более 30 российских спортсменов подали апелляции на недопуск к ОлимпиадеБолее 30 российских спортсменов подали апелляции на недопуск к Олимпиаде
Ранее МОК отказался пригласить в Пхенчхан 15 российских спортсменов, оправданных спортивным арбитражным судомПодробнее
Оправданных спортсменов из России не пригласили на игры в ПхёнчханОправданных спортсменов из России не пригласили на игры в Пхёнчхан
На Игры не смогут поехать 13 атлетов и два тренераПодробнее
КНДР на Олимпиаде в Южной Корее будет представлять официальный глава государстваКНДР на Олимпиаде в Южной Корее будет представлять официальный глава государства
Ким Чен Ын останется дома и будет смотреть Игры по телевизоруПодробнее
Глава МОК заявил о необходимости реформировать CASГлава МОК заявил о необходимости реформировать CAS
Как отметил Томас Бах, олимпийский комитет не удовлетворяет качество решений спортивного суда, который ранее оправдал 28 спортсменов из России, разрешив им выступать на Играх в ПхенчханеПодробнее
Сборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячомСборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячом
Победив в финале шведов, она стала 11-кратным чемпионом мираПодробнее
Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов главы Российской шахматной федерацииИлюмжинов снял свою кандидатуру с выборов главы Российской шахматной федерации
Он сообщил, что намерен сконцентрироваться на работе президента ФИДЕПодробнее
Федеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОКФедеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОК
Коллективный иск подали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун на лыжах Дмитрий Васильев, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорттрекистка Татьяна БородулинаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 6 февраля6 фото
06 февраля
Фотохроника 6 февраля
Они познали вкус побед17 фото
05 февраля
Они познали вкус побед
Лучшие фото недели10 фото
02 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреSpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon HeavyЭкономикаЧемезов сообщил о предстоящей смене главы "АвтоВАЗа"В РоссииБывший врио главы правительства Дагестана Гамидов арестован по решению судаВ РоссииТело сбитого в Сирии летчика доставили в РоссиюЭкономикаКурс биткойна опустился ниже $6000В РоссииПутин зарегистрирован кандидатом на пост президента России

Нижняя палата Конгресса США одобрила финансирование правительства до 23 марта

Ведомый погибшего в Сирии летчика Су-25 рассказал о попытках прикрыть командира

Создатели "Игры престолов" займутся новыми сериями "Звездных войн"

Российский экспорт вооружений в 2017 году превысил $15 млрд

СМИ сообщили о планах Путина проголосовать 18 марта в Крыму

СМИ сообщили о планах Путина проголосовать 18 марта в КрымуИсточники "Коммерсанта" утверждают, что глава государства впервые за 18 лет может покинуть столицу в день президентских выборов Подробнее

Московские магазины перед 23 февраля проверят на контрафактный алкоголь

Президент Польши подписал закон о концлагерях

США отложили испытание межконтинентальной баллистической ракеты на время Олимпиады

SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy

SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon HeavyЭлектрокар Tesla Roadster начал свой путь к Марсу Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru