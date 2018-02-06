"Спартак" проиграл "Интеру" в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты юношеской команды московского "Спартака" уступили в серии пенальти сверстникам из итальянского "Интера" в стыковом матче за выход в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Основное время встречи, состоявшейся в Милане, завершилось вничью – 3:3.

На 12-й минуте Ксиан Эммерс вывел "Интер" вперед. На 29-й минуте спартаковец Солтмурад Бакаев сравнял счет, а на 37-й отличился его партнер по команде Данила Прошляков. На 83-й минуте футболист "Интера" Йенс Одгор сделал счет равным, а через три минуты благодаря автоголу игрока "Спартака" даниила Петрунина "Интер"вновь повел в счете. Но на 88-й минуте футболист московского клуба Игорь Руденко увел "Спартак" от поражения в основное время.

В серии пенальти (дополнительное время не проводилось) успешнее оказался "Интер". Он вышел в 1/8 финала, а "Спартак" сошел с дистанции.

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

При этом победители групп сразу выходят напрямую, а команды, занявшие вторые места (в частности, "Спартак") встречаются с победителями групп Пути чемпионов - турнира, в котором выступают победители национальных юношеских чемпионатов (здесь как победитель юношеского Кубка РФС выступает ФК "Краснодар").

В среду свой стыковой матч проведет "Краснодар", он дома сыграет с юношеской командой мадридского "Реала".