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Спорт Футбольные еврокубки-2017/18

"Краснодар" уступил "Реалу" и выбыл из Юношеской лиги УЕФА

Победитель противостояния был выявлен в серии пенальти

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты юношеской команды "Краснодара" потерпели поражение от сверстников из мадридского "Реала" в стыковом матче за выход в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Основное время встречи, прошедшей в Краснодаре, завершилось вничью – 0:0. В сери пенальти (дополнительного времени не было) успешнее оказали игроки "Реала" – 3:0. Главным героем в серии стал голкипер мадридской команды Мохамет Рамос. Он отразил три удара (а вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов три мяча пропустил), в результате чего серия досрочно выявила победителя.

Таким образом, "Краснодар" выбыл из дальнейшей борьбы, как и юноши московского "Спартака", также в серии пенальти накануне в Милане уступившие местному "Интеру".

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

При этом победители групп сразу выходят напрямую, а команды, занявшие вторые места (в частности, "Спартак") встречаются с победителями групп Пути чемпионов - турнира, в котором выступают победители национальных юношеских чемпионатов (здесь как победитель юношеского Кубка РФС выступает ФК "Краснодар").

Теги: футбол, Юношеская лига УЕФА
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