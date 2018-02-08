10-кратный чемпион мира по пулевой стрельбе Постоянов умер на 77-м году жизни

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Десятикратный чемпион мира по пулевой стрельбе Валерий Постоянов скончался в возрасте 76 лет, сообщает пресс-служба Администрации Петрозаводска.

"О причине преждевременной кончины спортсмена не сообщается. Прощание с Постояновым состоится 9 февраля в Петрозаводске", - говорится в сообщении.

"Валерий Постоянов – десятикратный чемпион мира по пулевой стрельбе, восьмикратный серебряный призёр чемпионатов мира, чемпион (дважды) и серебряный призёр (дважды) чемпионатов Европы, 25 раз становился чемпионом СССР в командном и личном зачетах. В течение пяти лет Валерий Иванович становился капитаном сборной команды стрелков СССР. На Летних Олимпийских играх занял четвёртое место в стрельбе по мишени "бегущий кабан"", - отмечается в тексте сообщения.

Валерий Постоянов стал первым факелоносцем среди участников эстафеты Олимпийского огня "Сочи-2014" в Петрозаводске.