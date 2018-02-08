Спорт ЧМ-2018

Кокорин готов выполнить "позорное желание" болельщиков в случае успеха на ЧМ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по футболу Александр Кокорин заявил о готовности выполнить оригинальное желание болельщиков национальной команды в случае ее успешного выступления на домашнем чемпионате мира-2018.

"Если команда выступит удачно на ЧМ, давайте разыграем среди болельщиков какое-нибудь позорное или смешное желание, чтобы отметить это событие. И я с радостью это сделаю", - сказал Кокорин, отвечая на вопросы болельщиков в группе сборной России в соцсети "Вконтакте".

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

По итогам жеребьевки стало известно, что на домашнем ЧМ россияне сыграют в группе А со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. В случае выхода в плей-офф, в 1/8 финала российская команда встретится с одним из представителей группы B, куда вошли Португалия, Испания, Марокко и Иран.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Александр Кокорин
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