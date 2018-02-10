Сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы по мини-футболу

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по мини-футболу обыграла национальную команду Казахстана в матче за третье место чемпионата Европы в Словении. Единственный гол в ворота Казахстана забил Эдер Лима.

Гоооооооол!!! Эдер Лима забивает в матче за "бронзу" минифутбольного ЧЕ против Казахстана! ⚽ pic.twitter.com/ZbXZCnsMOg — Сборная России (@TeamRussia) February 10, 2018

В финальном матче сыграют команды Португалии и Испании.

Накануне российская команда проиграла португальцам в полуфинале со счетом 3:2.

Сборная России по минифутболу победила Казахстан на чемпионате Европы 1:0 и завоевала бронзовые медали! Молодцы, парни! 👏🤜👍 #FutsalEURO pic.twitter.com/RLmC3utq3J — Сборная России (@TeamRussia) February 10, 2018

Сборная России по футзалу третий раз за свою историю занимает третье место на чемпионате Европы. Пять раз команда получала серебро и один раз — в 1999 году — становилась чемпионом.