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Сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы по мини-футболу

Матч с Казахстаном закончился со счетом 1:0

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по мини-футболу обыграла национальную команду Казахстана в матче за третье место чемпионата Европы в Словении. Единственный гол в ворота Казахстана забил Эдер Лима.

В финальном матче сыграют команды Португалии и Испании.

Накануне российская команда проиграла португальцам в полуфинале со счетом 3:2.

Сборная России по футзалу третий раз за свою историю занимает третье место на чемпионате Европы. Пять раз команда получала серебро и один раз — в 1999 году — становилась чемпионом.

Теги: мини-футбол, футзал
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