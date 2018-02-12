Хлопонин увидел пользу изменения школьных каникул для горнолыжного спорта

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Введение гибкого графика зимних школьных каникул поможет популяризации горнолыжного спорта и развитию курортов Северного Кавказа, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете ".

"Мы будем предлагать различные модели и варианты для развития туристической курортной зоны на Северном Кавказе. (...) Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы. Окончательного решения еще нет, но во всем мире такая практика есть. Надо изучать передовой международный опыт", - сказал Хлопонин.

В качестве примера он привел опыт европейских государств.

"Как происходит в Европе? Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно", - подчеркнул вице-премьер.