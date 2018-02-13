Букмекеры назвали равными шансы ЦСКА и "Црвены Звезды" на победу в матче ЛЕ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА и белградская "Црвена Звезда" имеют равные шансы на успех в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА в Сербии, считают эксперты компании "Рейтинг Букмекеров".

Сообщается, что букмекеры оценивают шансы ЦСКА победить коэффициентом 2,77. Поставить на сербский клуб можно за 2,89. На ничейный исход предлагается коэффициент 3,14.

"У ЦСКА и его сербского соперника шансы практически равные в выездном для москвичей матче: около 35% шансов у ЦСКА, 34% у "Црвены Звезды", и оставшиеся 31% приходятся на ничью", - прокомментировал "Интерфаксу" эксперт "Рейтинга Букмекеров " Алексей Ткачук.

"ЦСКА на сборах, пока не было Ахмеда Мусы, очень слабо играл в атаке. Да, и в прошлые годы, в принципе, была такая же история. С обороной же у "армейцев" порядок. А после возвращения нигерийского нападающего ЦСКА стал забивать больше. И самое главное, что Мусе не требуется много времени, чтобы привыкнуть к армейской команде. Длинная передача – и легкий, быстрый Муса уже создает опасность у чужих ворот. ЦСКА будет посильнее "Црвены Звезды". Но за счет своего поля сербский клуб добьется ничьей", - прокомментировал "Интерфаксу" эксперт "Рейтинга Букмекеров", экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев.

Вероятность прохода ЦСКА в 1/8 финала турнира оценивается коэффициентом 1,5. Поставить на то, что дальше пройдет "Црвена Звезда", можно с коэффициентом 2,71.

Наиболее вероятные исходы, по оценке аналитиков, — ничья 1:1 (текущий коэффициент 6,5), победа "Црвены Звезды" со счетом 1:0 (7,5) и успех команды Виктора Гончаренко с таким же счетом (7,5).

Согласно оценке экспертов, наибольшие шансы забить в матче имеют игрок сербской команды Александар Пешич (коэффициент 2,99), нападающий ЦСКА Ахмед Муса (3,34) и еще один игрок "армейцев" Витиньо (3,48).

Встреча на стадионе "Райко Митич" начнется 13 февраля в 20:00 МСК. Ответный матч пройдет в Москве 21 февраля.