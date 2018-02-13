"Црвена Звезда" - ЦСКА. Онлайн

33'

Если бы я был болельщиком ЦСКА, то сказал бы: мне нравятся атакующие действия команды в этой игре. Но я не могу себя назвать болельщиком ЦСКА. Ведь я же профессионал, раскрывать свои клубные пристрастия не принято, должен соблюдать нейтралитет, иначе косо посмотрят, укоризненно будут качать головой, а потом еще и цепляться: ах какой ты негодяй, за своих топишь, а не своих - просто топишь!