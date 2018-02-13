"Црвена Звезда" - ЦСКА. Онлайн

Вице-чемпионы России возобновляют свой еврокубковый путь матчами против сербской "Црвены Звезды" в 1/16 финала Лиги Европы
Всем любителям спорта привет! "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между сербской "Црвеной Звездой" и московским ЦСКА!
Игра пройдет в Белграде сегодня и стартует в 20:00 по московскому времени
Для ведущих отечественных клубов "весенняя часть сезона" традиционно стартует в середине февраля. Правда, не для всех ведущих, а только тех, кто более-менее сносно выступил осенью на групповом этапе еврокубковых турниров
Впрочем, на этот раз наши клубы действительно выступили неплохо: как результат, четыре российские команды попали в 1/16 финала Лиги Европы. Жаль, конечно, что до осени (а футбольная еврокубковая осень, как правило, наступает уже летом) пришлось попрощаться с Лигой чемпионов, ну да ладно.
Зато мы можем ознакомить вас со стартовым составом ЦСКА на матч
Наш состав на #ЦрвенаЗвездаЦСКА! pic.twitter.com/SgDhJ4sI9g— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 февраля 2018 г.
Товарища Мусу, вернувшегося в ЦСКА, пусть и на правах аренды, многие из вас наверняка узнали
ЦСКА сыграет в черном
Раздевалка готова! Сегодня играем в чёрном #ЦрвенаЗвездаЦСКА pic.twitter.com/5i9gFx6Z7m— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 февраля 2018 г.
Состав "Црвены Звезды" оформлен скромно
Startna postava Crvene zvezde:— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) 13 февраля 2018 г.
Borjan, Stojković, Savić, Le Talek, Rodić, Donald, Jovičić, Krstičić, Radonjić, Ben, Pešić.
Rezerve: Supić, Gobeljić, Babić, Račić, Milijaš, Adžić, Srnić. #fkcz
Ловчев склоняется к ничьей
Букмекеры назвали равными шансы ЦСКА и "Црвены Звезды" на победу в матче ЛЕ https://t.co/5KE58jRz26— Интерфакс (@interfax_news) 13 февраля 2018 г.
ЦСКА как серебряный призер чемпионата России стартовал в нынешнем сезоне еврокубков с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, после чего пробился на групповую стадию. Как и "Спартак", ЦСКА в своей группе финишировал третьим, что и дало ему право продолжить участие в еврокубках в 1/16 финала ЛЕ
Кстати, о "Спартаке". ЦСКА и "Спартак" очень не любят друг друга. Зато друг друга любят "Спартак" и "Црвена Звезда". Точно так же любят друг друга ЦСКА и белградский "Партизан". Для "Партизана" нет соперника принципиальнее чем "Црвена Звезда", что, в общем-то, взаимно. Так фанаты "Спартака"сегодня будут болеть за "Црвену" особеннее. Равно как и ЦСКА заручится поддержкой фанов "Партизана".
Осенью "Црвена Звезда" играла с нашим "Краснодаром", что привело болельщиков "Спартака" в растерянность. Вроде как желательно поддержать свой, российский клуб, не вражеский. С другой стороны - "Звезда": братья и все такое. В итоге каждый сам для себя решил, за кого лучше поболеть. Самые находчивые просто поболели "за красивую игру"
Кстати, изначально матч "Црвена Звезда" - ЦСКА должен был пройти без зрителей. Ранее УЕФА принял решение наказать белградцев закрытием трибуны из-за поведения их фанатов в матче группового этапа Лиги Европы с белорусским БАТЭ 23 ноября .
Затем УЕФА удовлетворил апелляцию "Црвены Звезды", разрешив присутствие зрителей на матче с ЦСКА
Команды потихоньку готовятся выйти на поле
"Црвена Звезда" - 30-кратный чемпион, действующий вице-чемпион Сербии
Да, команды на поле. Сейчас зазвучит гимн Лиги Европы, а потом, глядишь, начнется матч!
Кстати, началу игры будет предшествовать минута молчания. Участники матча почтят память жертв недавней авиакатастрофы под Москвой...
Матч начался! С мячом - футболисты "Црвены". Со свистком - польский арбитр Павел Рачковски
Впрочем, относительно оперативно гостям удалось перехватить мяч
Сейчас эта арена уже почти переполнена
Мы на месте! #ЦрвенаЗвездаЦСКА pic.twitter.com/sSJAgiTczw— Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) 13 февраля 2018 г.
Стадион "Црвены Звезды" вмещает 55 тысяч любознательных зрителей
Быть может, кому-нибудь из вас удобнее такой формат составов
Составы @crvenazvezdafk @pfc_cska— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 февраля 2018 г.
🏆 1/16 финала. 1-й матч. @EuropaLeague #UEL
⚽ #ЦрвенаЗвездаЦСКА @crvenazvezdafk @pfc_cska
🏟️ Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия)
⌚ 20:00 мск pic.twitter.com/ByYN9WVYIE
В центре поля все это время находится мяч.
Мяч в ногах Акинфеева после заброса в штрафную
Витиньо открылся в центре штрафной, откуда, получив передачу от Кучаева слева, пробил по воротам. По центру и пробил, туда, где нужную позицию занял голкипер
По левому флангу проводили свою атаку хозяева. С этим маневром армейцы легко справились вовсе не как гости
Неманья Радоньич выскочил один на один с Игорем Акинфеевым, пробить его не смог, да особо и не старался: уже знал, что попал в положение "вне игры"
Вратарь "Црвены" опрометчиво покинул ворота, чтобы перехватить мяч. Мяч он достать не смог, зато это сделал армеец Головин. Он перекинул через вратаря Боряна мяч, но защитники сербского клуба стража ворот подстраховали
Витиньо не удачно закидывал мяч в ворота справа, мяч покинул поле. Правда, арбитры решили, что от ноги защитника, и назначили угловой.
Витиньо бить учись!#ЦрвенаЗвездаЦСКА— D.R. ヅ (@NickHaver) 13 февраля 2018 г.
Не удалось москвичам ни забить, ни задержаться у ворот "Звезды" при этом стандартном положении
Василий Березуцкий прямо у линии штрафной сбил Эль-Фарду Бен Набуана, за что заработал желтую карточку и опаснейший штрафной соперника
Сам пострадавший и пробил. Мяч полетел выше ворот. Акинфеев даже презрительно отвернулся от этого мяча
Опасный выпад ЦСКА по левому флангу атаки. Кучаев сместился к лицевой линии и прострелил вдоль ворот: никто из партнеров не смог замкнуть этот прострел
Контратака "Црвены Звезды" завершилась ударом мимо ворот из-за пределов штрафной. Попутно Александр Головин сбил одного из наступавших игроков хозяев. Однако мяч остался у белградского клуба. Головину показали желтую, но позже
Матчи с участием других российских клубов пройдут в четвер
Право на угловой заработали армейцы
Не выпускает ЦСКА соперника из его штрафной. Поэтому еще один угловой
Головин открылся на правом фланге атаки, прострелить не смог ибо защитник перевел мяч на очередной угловой
Эль-Фарду Бен Набуан попал в офсайд, после этого обошел окруживших его защитников, но все же успокоился. Так вы, наверное, поняли, что ЦСКА с углового все же не забил
Если бы я был болельщиком ЦСКА, то сказал бы: мне нравятся атакующие действия команды в этой игре. Но я не могу себя назвать болельщиком ЦСКА. Ведь я же профессионал, раскрывать свои клубные пристрастия не принято, должен соблюдать нейтралитет, иначе косо посмотрят, укоризненно будут качать головой, а потом еще и цепляться: ах какой ты негодяй, за своих топишь, а не своих - просто топишь!
Те журналисты, кто один из трех своих голосов в опросе еженедельника "Футбол" на тему "Кто же лучший футболист года в России" (действительно - кто?) дал Акинфееву, могут с гордостью об этом вспомнить и сказать себе: "да, я настоящий эксперт!" Только что Игорь отбил удар соперника после выхода один на один!
Кстати, я и есть один из тех самых экспертов!
Ниче так игра, живехонькая
Муса показал большой палец человеку, после паса которого он за мячом не успел
Кучаев забросил мяч с левого фланга чуть ли не под перекладину. Но все же выше ворот
Судья совсем ничего не добавил к первому тайму. Видимо, спешит узнать, что я о нем в трансляции написал. То-то у него будет разочарование: ведь про него (Павла Рачковски, Польша) я толком ничего не написал.
Итак, перерыв. Встретимся во втором тайме!!
Начался второй тайм!
Внушительную долю пиротехники включили фанаты за воротами "Црвены Звезды". Правда, из-за потока дыма я и ворот не вижу.
Дым полностью заволок поле, вообще ничего не видно! Вот пыль на мониторе видна, а поля лично я не вижу!
Так, с углового подавали хозяева, после чего состоялся удар в верхний угол ворот. Акинфеев мастерски среагировал и перевел мяч на угловой!
Головин вынудил голкипера "Црвены" вступить в игру. Александр выстрелил низом из-за пределов штрафной - Борян смог отразить
Штрафной заработал ЦСКА. Натхо навесил на лицевую линию, откуда Вернблум хотел скинуть мяч в центр штрафной - вратарь снаряд перехватил
Жарко было сейчас у ворот ЦСКА после подачи с углового. Защитники армейцев растерялись, и находясь под прессингом соперника, никак не могли выбить мяч в поле
Кучаев ложным движением обошел защитника у угла штрафной "Црвены Звезды" и был сбит этим самым защитником. Вполне себе перспективный стандарт.
Голкипер сербской команды поймал мяч, направленный прямиком в ворота
Эль-Фарду Бен Набуан головой бил по воротам Игоря Акинфеева после навеса справа. Удар - к счастью для болельщиков ЦСКА - полетел не в створ, а мимо!
Головин бил издали по воротам хозяев. Кто-то из них подставил ногу, чем немного изменил траекторию полета мяча. Но страж ворот "Црвены" хладнокровно его поймал и при таких обстоятельствах
Сейчас я скажу то, о чем должен был сказать еще двадцать минут назад: замен в составах каждой из команд не было
Вот сейчас очень хороший момент был у ЦСКА. Три игрока атаки ЦСКА плюс один игрок обороны "Црвены" плюс вратарь хозяев. Муса получил мяч на левом фланге, у него был несколько вариантов для развития атаки. Выбранный им вариант был потенциально результативным, только Витиньо, находившийся правее уже перед штрафной, "опередил" передачу, мяч оказался за его спиной. Там этот мяч и подобрал защитник "Црвены"
Муса открывался справа, Витиньо попытался от полукруга штрафной ему передать этот мяч - тот, однако, был перехвачен защитником
Смотрим в статистику. Счет по ударам - 15:7 в пользу ЦСКА. По ударам в створ - 5:2 его же пользу.
Преимущество по времени владения мячом также у ЦСКА: 60%-40%
Радонич прострелил с левого фланга - никто не успел замкнуть. Но с противоположного фланга проследовал навес, который замкнул головой Крститич, и.....
....мяч летит...... куда же он летит, в створ, что ли????
....мимо ворот, рядом со штангой!!!
О, замена! Славолюб Срнич вышел вместо Неманьи Радоньича! Это замена в составе "Црвены Звезды", полузащитник вместо нападающего
Сербский игрок пробил головой по воротам ЦСКА, мяч не попал в створ
Дзагоев не смог точно адресовать мяч у штрафной соперника, который в итоге армейцев на контратаке и поймал. Усилиями защитника Марио Фернандеса ЦСКА смог ее остановить, уже в своей штрафной
Кстати, Дзагоеву следует знать о социальной ответственности, наложенной на него одной из болельщиц:
Если Дзага забьет - отказываюсь от сладкого.#ЦрвенаЗвездаЦСКА— Kotova_Tanya (@Kotova_Tanyaa) 13 февраля 2018 г.
(Дзага,помоги похудеть)
В продолжительной атаке ЦСКА, вратарь даже вступал в игру
Витиньо получил передачу от Головина и пробил с полукруга штрафной в угол - не попал
И тут же Витиньо заменен (вряд ли из-за промаха), вместо него вышел Федор Челов
Ну что, неужели матч так и завершится - 0:0???
ЦСКА в позиционной атаке, без ускорений
Две минуты решил добавить польский рефери к основному времени второго тайма
В атаке "Црвена Звезда". Правда, пока я писал слово "атаке", один из игроков сербского клуба перевел мяч с половины поля армейцев на свою половину. Троллит он меня, что ли...
Финальный свисток. Он прозвучал обыденно, равно как обыденно завершили игру обе команды, практически без эмоций.
Что ж, 0:0 так 0:0. Ответная игра должна быть интересней и тем более - результативней: забивать-то надо!
Мы же на этом завершаем нашу трансляцию! Спасибо вам за внимание! До свидания!!!