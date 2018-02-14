Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Во вторник вечером прошли два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых встретились пары "Ювентус" - "Тоттенхэм" и "Базель" - "Манчестер Сити".

"Ювентус" и "Тоттенхэм" сыграли вничью - 2:2. В течение девяти первых минут матча "Ювентус" вышел вперед на два мяча: голы забил Гонсало Игуаин (вторая минута и девятая минута, с пенальти). К концу основного времени "Тоттенхэму" удалось отыграться: забили Харри Кейн (тридцать пятая минута) и Кристиан Эриксен (семьдесят первая минута). Судья показал игрокам обеих команд пять желтых карточек, но это не привело к дисквалификациям.

"Манчестер Сити" в гостях разгромил "Базель" - 4:0. Отличились Илкай Гюндоган (четырнадцатая и пятьдесят третья минута), Бенарду Силва (восемнадцатая минута) и Серхио Агуэро (двадцать третья минута). Игроки команд получили по две желтые карточки.

Ответные матчи этих пар состоятся 7 марта.