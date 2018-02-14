Сборная Германии сохранила лидерство в медальном зачете Олимпиады

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Команда Германии продолжает лидировать в медальном зачете зимних Игр-2018 в Пхенчхане.

По итогам соревнований, прошедших в среду, в активе немецкой команды теперь 7 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые медали

На втором месте находится команда Нидерландов (5, 4, 2), на третьем - сборная США (4,1, 2).

Олимпийская команда России - на 12-м месте (0, 1, 4).

В отчетный соревновательный день россияне медалей не завоевали.

Программа дня оказалась укорочена. Из-за урагана были перенесены на более поздний срок соревнования среди горнолыжников, а также гонка в биатлоне

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.