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"Спартак" - "Атлетик". Онлайн

Есть обновление от 23:07

Действующий чемпион России начинает борьбу с испанским "Атлетиком" за выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

"Спартак" - "Атлетик". Онлайн
Футболисты "Спартака" после матча Лиги чемпионов нынешнего еврокубкового сезона против испанской "Севильи"
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Действующий чемпион России начинает борьбу с испанским "Атлетиком" за выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию матча между московским "Спартаком" и испанским "Атлетиком"!

Это будет первый матч в этой пары в рамках 1/16 финала Лиги Европы

Игра пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 21:00 по московскому времени

И, раз уж такое дело, ознакомим вас со стартовым составом "Спартака"

А это - стартовый состав "Атлетика"

Сегодня играют еще две российские команды. В 21:00 во Франции начнется матч между местной "Ниццей" и московским "Локомотивом", в 23:05 в Шотландии начнется встреча между местным "Селтиком" и петербургским "Зенитом". По этом случаю мы обратились к экспертам компании "Рейтинг Букмекеров". Эксперты оценили шансы наших команд...

"Атлетик" подготовил ролик, посвященный Москве и "Открытие Арене"

"Спартак" начал еврокубковый путь в нынешнем сезоне на групповой стадии Лиги чемпионов – благодаря выигранному им чемпионату России-2016/17. В своей группе московский клуб занял третье место и получил утешительную путевку в весеннюю стадию Лиги Европы

Команды выходят на поле!

1'

Матч начался!

1'

"Спартак" играет в красной форме, игроки "Атлетика" - в черной

2'

В атаке "Спартак". Глушаков принял мяч, войдя в штрафную, и попытался пробить. Удар был заблокирован

3'

Луис Адриано вынудил арбитра свистнуть - но не от удивления, а из-за офсайда

4'

Арбитра зовут Бенуа Бастьен, он из Франции

5'

Андрей Ещенко горел желанием зацепиться за мяч где-то у линии ворот соперника, справа от них. Переусердствовал в этом стремлении, свалив на газон игрока "Атлетика" Маркела Сусаету. Фол!

6'

Между тем, во Франции "Локомотив" пропустил - 0:1. Мяч забил Марио Балотелли - тот самый, который был упомянут букмекерскими экспертами в нашем отчете. Пожелаем успеха нашим клубам!

8'

Футболисты "Атлетика" попытались доставить мяч к воротам "Спартака", но пока игра в атаке сегодня не очень складывается

10'

"Спартак" же активнее и сейчас заработал право на штрафной, но почти в центре поля

11'

Перфоманс фанатов "Спартака" в честь его главного тренера итальянца Массимо Карреры

12'

А сейчас на непродолжительное время "Атлетик" прижал москвичей у их воротам. Попытки навесить в штрафную не прошли

14'

"Спартак" заработал право на угловой. Конкретнее - это сделал Квинси Промес

14'

Выбили гости мяч из штрафной, но не очень далеко. Серия подборов и - мяч в ногах Ещенко. Со всей силы он пробил, и слишком уж высоко

15'
Желтая карточка

Футболист "Атлетика" Рауль Гарсия в пылу борьбы за мяч попал локтем в лицо спартаковцу Илье Кутепову - желтая!

16'

Глушаков сместился с левого фланга ближе к центру и издали пробил - голкипер "Атлетика" перевел мяч на угловой!

17'

После подачи Промесом с углового мяч был выбит головой защитником "Атлетика", а вскоре пересек и центр поля

18'

Фернандо нечаянно сыграл рукой не так уж и далеко от спартаковской штрафной. Это шанс для "Атлетика", возможно

20'

Состоялась подача в штрафную, где спустя мгновение в офсайд попал все тот же Рауль Гарсия

20'

Удар Луиса Адриано по воротам из пределов штрафной! В защитника мяч попал

21'

61%-37% - уважительное преимущество "Спартака" по времени владения мячом

22'
Гол!!!

"Спартак" - "Атлетик". 0:1

22'

Вот вам и преимущество по владению мячом. "Спартак" пропустил от "Атлетика". Ариц Адурис открылся на правом фланге, получил пас из глубины поля, оббежал вышедшего навстречу вратаря Артема Реброва и хладнокровно закатил мяч в опустевшие ворота.

23'

Что ж, "Спартаку" теперь надо отыгрываться и в первой же ответной атаки московский клуб едва не добился своего. Луис Адриану, находясь спиной к воротам на линии вратарской, бил через себя - выше!

24'

Твиттер-реакция "Атлетика" на гол в ворота "Спартака"

25'

"Спартак" же отреагировал менее эмоционально

27'

"Спартак" пока не так энергичен, каковым он был до пропущенного гола

28'

Действительно, что? Но что-то все равно надо делать

30'

Мельгарехо получил мяч в штрафной, немного растерялся, да и мяч потерял, пробить не смог

31'

Еще один гол пропустил "Локомотив" от Марио Балотелли. Со счетом 0:2 московский клуб проигрывает "Ницце"

32'

Глушаков с мячом оказался у полукруга штрафной, переложил мяч под правую ногу и пробил низом. В штангу попал!!!

33'

Илью Кутепова сбили в спартаковской штрафной с нарушением правил

34'

Оказывается, второй гол Балотелли "Локомотиву" забил с пенальти

35'

"Спартак" побывал в затяжной позиционной атаке, мяч потерял

36'

Угловой у ворот "Спартака" сейчас будет

36'

Спартаковцам удалось вынести мяч из своей штрафной. Но сейчас идет серия аутов в пользу "Атлетика"

37'
Желтая карточка

Илья Кутепов сбил у полукруга штрафной Рауля Гарсию. Получил "горчичник". И это к тому же оооочень опасный штрафной

38'
Гол!!!

"Спартак" - "Атлетик". 0:2

39'

Прямым ударом испанцам доставить мяч в ворота не удалось, но после рикошета мяч попал к своевременно, без офсайда, открывшемуся Арицу Адурису. Он легко пробил мимо вратаря. "Спартак" уступает с разницев в два мяча

40'

Соль нынче не так дорога, на раны хватит

43'

Промес солировал на левом фланге атаки, дважды попытался подать в штрафную. На третий раз это сделал Комбаров - и чуть не стал автором голевой передачи. Его подачу головой замкнул Глушаков: мяч после удара капитана "Спартака" полетел рядом со штангой!

44'

Елки-бараны? Хм. Не сталкивался с такой комбинацией слов

45'

Право на штрафной заработал "Атлетик", ближе к правому флангу, метрах в 22 от ворот

45+1'
Гол!!!

"Спартак" - "Атлетик" - 0:3

45+2'

Полная неразбериха у ворот "Спартака" привела к третьему голу в их створ. После прострела справа мимо вратаря мяч отскочил к Микелю Рико, тот примерно с линии штрафной пробил. А с линии ворот мяч попытался выбить Илья Кутепов. Но не удалось

45+2'

Так и закончился первый тайм. В ближайшие 15 астрономические минут "Спартак" вряд ли пропустит, так что может перевести дух.

А вот во Франции "Локомотив" смог отыграть один гол. Пенальти реализовал Мануэл Фернандеш. 2:1 в пользу "Ниццы"

Мы же вернемся к этой трансляции после перерыва.

46'

В Москве начался второй тайм матча "Спартак" - "Атлетик"

47'

В первом тайме "Спартак" позволил сопернику нанести всего несколько ударов, и практически после всех них мяч пересек линию ворот хозяев

48'

"Спартак" пошел в атаку. И запорол ее. Мельгарехо навесил на Промеса, а тот на передачу не отклинулся

49'

Замен, кстати, в перерыве не было

50'

Спартаковцы прессингуют соперника на его половине поля, но "Атлетик" не ошибается

50'

Контратака "Атлетика" два в два. Не поняли друг друга игроки испанского клуба и к величайшему нашему счастью мяч упустили

51'

"Спартак" заработал право на угловой и дважды пробивал после отскоков. Это выглядело опасно для соперника. Но до ворот мяч не долетал!

52'

"Спартак" хоть и проводит время в атаке, но ответные выпады "Атлетика" вызывают у нас тревогу

54'
Желтая карточка

Оу, Зобнин, оказывается, грубиян. Желтую карточку он получил за фол против соперника

57'
Желтая карточка

Хавьер Этчейта из "Атлетика" получил желтую, после того, как толкнул Мельгарехо. Теперь "Спартак" готовится провести стандарт у угла штрафной испанцев

58'

После навеса в штрафную мяч отскочил за пределы штрафной, а оттуда пробил Ещенко - мимо. Жаль

59'
Замена

Замена в "Спартаке". Зе Луиш вместо Лоренсо Мельгарехо

60'

Зе Луиш сыграл головой в штрафной "Атлетика". но это была позиция для того, чтобы обработать мяч, а не бить по воротам

61'
Гол!!!

"Спартак" - "Атлетик" - 1:3

61'

ГОЛ! ГОЛ, товарищи!!!! "Спартак" сократил отставание в счете!!!

62'

После прострела справа Зе Луиш пропустил мяч под ногой (не ради ли этого его выпустили на поле?), мяч докатился (в хорошем смысле этого слова, а не в контексте "Докатились!") до Глушакова, тот касанием его переправил в штрафную, откуда в створ выстрелил Луис Адриано!!!

63'

Кто-то явно заскучал на футболе

65'

"Спартак" в яростной атаке. Промес получил мяч в штрафной, находясь левее от ворот, почти уложил ложными движениями защитника, но так и не пробил

66'

Спартаковцы отняли мяч у Рауля Гарсии в своей штрафной, а потом Рауль Гарсия забрал мяч у спартаковцев и опасно навесил!

67'
Желтая карточка

Луис Адриано попал по ноге сопернику - желтая!

69'

Интересно, что будет дальше

70'

У "Спартака" готовится замена. "Спартак" продолжает атаковать

71'

Тем временем, "Локомотив" сравнял счет в игре с "Ниццей" - 2:2! Фернандеш вновь забил!

73'

Зе Луиш головой бил в угол - вратарь достал

74'
Замена

Пару минут назад в составе "Атлетика" была замена. Вместо Маркела Сусаеты на поле вышел Микель Сан-Хосе

75'

Зе Луиш не смог пробить головой на этот раз

75'
Замена

Замена в "Спартаке". Софьян Ханни вместо Дениса Глушакова. Новичок вместо капитана

76'

Глушаков, кстати, ушел в раздевалку

77'

Чуть не вышел Промес один на один с вратарем, но все же помешали ему защитники "Атлетика!

78'

Я все про Глушакова. Он "дал пять" Каррере, а также бросил перчатки на скамейку. Но не наотмашь, не с размахом - просто бросил и бросил. И ушел быстрым шагом

79'

Фернандеш забивает третий гол - "Локомотив" выигрывает - 3:2!!

80'

Промес на углу штрафной организовал для себя простор для удара - но все же попал в соперника

81'

Спартаковец Ханни поборолся за мяч в штрафной соперника и упал. Пенальти не назначен!

83'
Замена

Замена у "Атлетика". Иньяки Уильямс покидает поле (не без помощи подталкивающего его арбитра), а вместо него - Сабин

84'

Ханни сделал проникающую передачу налево на Промеса, тот не успел за мячом

85'

"Спартак" заработал право на штрафной. От ворот далеко, правда

86'

Промес от лицевой линии забросил мяч на Зе Луиша, тот пробил головой - мяч от защитника "Атлетика" покинул поле. Угловой

87'

Долгая атака была. Мяч, наконец, дошел до Адриано, тот со всей силы пробил. Но мяч полетел вверх, а не вперед. К настоящему моменту нет ясности относительно того, вернулся ли мяч на эту землю

88'

Мяч не покидает половину поля "Атлетика"

89'

Слишком высоко подал с углового Промес. "Атлетик" перехватил мяч, а "Спартак" сфолил на своей половине поля. Автор фола (увы, не гола) - Фернандо

90+1'

Сабин вышел один на один с вратарем "Спартака"!

90+1'

Пробил мимо Реброва!

90+1'

Мяч пролетел мимо ворот! Уф....

90+2'

Две минуты были добавлены ко второму тайму, вторая из них вот-вот закончится

90+3'

Да еще и сфолил Фернандо в центре поля

90+3'

А, три минуты были добавлены! Простите за неточность!

Все, финальный свисток. "Спартак" уступил "Атлетику" - 1:3.

Что ж, и такое бывает

Что ж, мы на этом завершаем нашу трансляцию! Спасибо вам за проявленное к нашей трансляции внимание. Надеюсь, в следующие разы завершение репортажа будет на мажорной ноте. Хотя и сейчас жизнь не заканчивается))

Др свидания! До новых встреч!

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА
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