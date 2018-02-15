ИААФ отказала 18 российским легкоатлетам в допуске на международные турниры

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не допустила 18 россиян до международных стартов в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

"Сегодня ИААФ отказала в одобрении 18 заявок по причине недостаточного срока пребывания в пуле тестирования", - говорится в сообщении.

ИААФ отказала следующим российским спортсменам: Татьяна Стецюк - прыжки с шестом; Егор Николаев - бег на средние и длинные дистанции, отказ на первый квартал 2018 года; Ангелина Краснова - прыжки с шестом, отказ только на участие в зимнем чемпионате мира (Великобритания, март); Салават Илькаев - спортивная ходьба, отказ только на командный чемпионат мира по ходьбе (Китай, май); Георгий Горохов - прыжки с шестом, отказ только на участие в зимнем чемпионате мира (Великобритания, март); Мария Павлова - семиборье; Елена Панова - метание диска, отказ только на Кубок Европы по метаниям (Португалия, март); Анатолий Ряполов - прыжки в длину, отказ только на участие в зимнем чемпионате мира (Великобритания, март); Феликс Шестопалов - десятиборье; Екатерина Горшенина - спортивная ходьба; Руслан Перестюк - бег на короткие дистанции; Ксения Зыбина - метание копья; Мария Громышева - семиборье; Дмитрий Семенов - прыжки в высоту; Татьяна Швыдкина - прыжки с шестом; Нина Морозова - бег на 60 м с барьерами, отказ только на участие в зимнем чемпионате мира (Великобритания, март); Даниил Котов - прыжки с шестом; Мария Аглицкая - бег на 60 м с барьерами, отказ только на участие в зимнем чемпионате мира (Великобритания, март).

При этом отмечается, что Мария Аглицкая и Егор Николаев имеют выполненные нормативы для участия в зимнем чемпионате мира.

Также ВФЛА отмечает, что те спортсмены, которые получили отказ в одобрении заявки для участия в зимнем чемпионате мира или других отдельных стартах в нейтральном статусе теоретически могут рассчитывать на пересмотр заявки, как только условие 12-месячного пребывания в пуле тестирования будет выполнено.