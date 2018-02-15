Главные новости
СпортРоссиянин Трегубов завоевал серебро Олимпиады в соревновании скелетонистовВ миреШкольный стрелок из Флориды сознался в содеянномКультураВ Германии стартовал международный кинофестиваль Берлинале
Спорт Допинг в российском спорте

ИААФ отказала 18 российским легкоатлетам в допуске на международные турниры

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не допустила 18 россиян до международных стартов в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

"Сегодня ИААФ отказала в одобрении 18 заявок по причине недостаточного срока пребывания в пуле тестирования", - говорится в сообщении.

ИААФ отказала следующим российским спортсменам: Татьяна Стецюк - прыжки с шестом; Егор Николаев - бег на средние и длинные дистанции, отказ на первый квартал 2018 года; Ангелина Краснова - прыжки с шестом, отказ только на участие в зимнем чемпионате мира (Великобритания, март); Салават Илькаев - спортивная ходьба, отказ только на командный чемпионат мира по ходьбе (Китай, май); Георгий Горохов - прыжки с шестом, отказ только на участие в зимнем чемпионате мира (Великобритания, март); Мария Павлова - семиборье; Елена Панова - метание диска, отказ только на Кубок Европы по метаниям (Португалия, март); Анатолий Ряполов - прыжки в длину, отказ только на участие в зимнем чемпионате мира (Великобритания, март); Феликс Шестопалов - десятиборье; Екатерина Горшенина - спортивная ходьба; Руслан Перестюк - бег на короткие дистанции; Ксения Зыбина - метание копья; Мария Громышева - семиборье; Дмитрий Семенов - прыжки в высоту; Татьяна Швыдкина - прыжки с шестом; Нина Морозова - бег на 60 м с барьерами, отказ только на участие в зимнем чемпионате мира (Великобритания, март); Даниил Котов - прыжки с шестом; Мария Аглицкая - бег на 60 м с барьерами, отказ только на участие в зимнем чемпионате мира (Великобритания, март).

При этом отмечается, что Мария Аглицкая и Егор Николаев имеют выполненные нормативы для участия в зимнем чемпионате мира.

Также ВФЛА отмечает, что те спортсмены, которые получили отказ в одобрении заявки для участия в зимнем чемпионате мира или других отдельных стартах в нейтральном статусе теоретически могут рассчитывать на пересмотр заявки, как только условие 12-месячного пребывания в пуле тестирования будет выполнено.

Теги: легкая атлетика, ИААФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Россиянин Трегубов завоевал серебро Олимпиады в соревновании скелетонистовРоссиянин Трегубов завоевал серебро Олимпиады в соревновании скелетонистов
Теперь в копилке олимпийской команды России две серебряные и четыре бронзовые медали.Подробнее
Олимпийский онлайн. День восьмойОлимпийский онлайн. День восьмой
Семь комплектов наград планируется разыграть на соревнованиях в Пхенчхане в пятницуПодробнее
"Спартак" уступил "Атлетику" в Лиге Европы"Спартак" уступил "Атлетику" в Лиге Европы
Уступавший в два мяча "Локомотив" вырвал победу над "Ниццей"Подробнее
"Спартак" - "Атлетик". Онлайн"Спартак" - "Атлетик". Онлайн
Действующий чемпион России начинает борьбу с испанским "Атлетиком" за выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФАПодробнее
Россия поднялась на 61-е место в рейтинге ФИФАРоссия поднялась на 61-е место в рейтинге ФИФА
Лидерство сохраняет национальная команда ГерманииПодробнее
Тарасова и Морозов остались без медалей Игр-2018 в спортивных парахТарасова и Морозов остались без медалей Игр-2018 в спортивных парах
Двукратные чемпионы Европы заняли четвертое место, а золото завоевали немцы Алена Савченко и Бруно МассоПодробнее
Олимпийский онлайн. День седьмойОлимпийский онлайн. День седьмой
Девять комплектов наград планируется разыграть на соревнованиях в Пхенчхане в четвергПодробнее
Российские хоккеисты проиграли Словакии в матче ОлимпиадыРоссийские хоккеисты проиграли Словакии в матче Олимпиады
Игроки олимпийской команды России упустили преимущество в два голаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Стрельба в американской школе8 фото
15 февраля
Стрельба в американской школе
Фотохроника 14 февраля5 фото
14 февраля
Фотохроника 14 февраля
Ураган на Олимпиаде-20188 фото
14 февраля
Ураган на Олимпиаде-2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортРоссиянин Трегубов завоевал серебро Олимпиады в соревновании скелетонистовВ миреШкольный стрелок из Флориды сознался в содеянномКультураВ Германии стартовал международный кинофестиваль БерлиналеСпорт"Спартак" уступил "Атлетику" в Лиге ЕвропыВ России"Ъ" сообщил о планах запретить российским военным пользоваться смартфонамиЭкономикаПольша собралась построить свой газопровод в Балтийском море

Россиянин Трегубов завоевал серебро Олимпиады в соревновании скелетонистов

Россиянин Трегубов завоевал серебро Олимпиады в соревновании скелетонистовТеперь в копилке олимпийской команды России две серебряные и четыре бронзовые медали. Подробнее

Олимпийский онлайн. День восьмой

Олимпийский онлайн. День восьмойСемь комплектов наград планируется разыграть на соревнованиях в Пхенчхане в пятницу Подробнее

Семь комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в пятницу

Тиллерсон и Эрдоган проговорили больше трех часов без переводчика и стенографиста

В порту Владивостока загорелся противолодочный корабль "Маршал Шапошников"

В Совбез ООН внесен исправленный проект резолюции по перемирию в Сирии

Экс-советник штаба Трампа собрался пойти на сделку со следствием по "российскому делу"

Пилоты разбившегося Ан-148 не смогли обнаружить причину неполадок на борту

По сведениям "Коммерсанта", они препирались и кричали вплоть до момента столкновения с землей Подробнее

Полиция Нью-Йорка арестовала двух человек за подготовку теракта

ВМФ России увеличит свое присутствие в Мировом океане

Переправа в Крым приостановила работу из-за тумана

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Скелетон03:30Мужчины, одиночки, 3-й и 4-й заезды (Финал)  Южная КореяРоссияВеликобританияподробнее
Сноуборд04:00Женщины, кросс, Квалификация
Фигурное катание04:00Мужчины, одиночное катание, Короткая программа
Лыжные гонки09:00Мужчины, 15 км, свободный стиль, Финал
Конькобежный спорт14:00Женщины, 5000 м, Финал
Хоккей с шайбой10:40Мужчины, Россия - Словения, Группа В