"Спартак" уступил "Атлетику" в Лиге Европы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" потерпел поражение от испанского "Атлетика" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Атлетика". Все три гола испанский клуб провел в первом тайме – на 22-й и 39-й минутах отличился Ариц Адурис, в компенсированное к тайму время – Микель Рико.

"Спартак" смог ответить голом на 60-й минуте, когда ворота госте поразил Луис Адриано.

Ответная игра состоится 22 февраля в Испании и стартует в 23:05 мск.

В свою очередь, московский "Локомотив" во Франции одержал победу над местной "Ниццей" – 3:2. В первом тайме московский клуб уступал в два мяча, оба гола ему провел Марио Балотелли – на 4-й и 28-й (с пенальти) минутах. На 45-й минуте Мануэл Фернандеш, реализовав пенальти, сократил отставание, на 69-й – сравнял счет, на 77-й – провел победный гол.

С 67-й минуты "Ницца" стала играть в меньшинстве: красную карточку получил Коли Ракине.

Ответный матч пройдет в Москве 22 февраля и стартует в 19:00 мск.