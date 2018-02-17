Российские медики приготовились защитить олимпийцев от вирусов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российские медики обладают необходимыми навыками и лекарствами, чтобы уберечь наших спортсменов от норовирусной инфекции, вспышка которой наблюдается на Олимпиаде в Пхенчхане, заверили "Интерфакс" в Минздраве РФ.

В ходе подготовки к Олимпийским играм медики тщательно анализируют эпидемиологическую обстановку в принимающей стране. В министерстве пояснили, что медики из РФ "обладают необходимыми знаниями и навыками, а также имеют запасы лекарств".

Ранее в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) "Интерфаксу" сообщили, что спортсменов из России на Олимпиаде обеспечивают 42 медицинских специалиста, из них 33 человека - с командами и ещё девять человек - в центрах олимпийских деревень.

"Поэтому спортсмены полностью под контролем, там все абсолютно благополучно", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, добавили в агентстве, ФМБА, отвечающему за спортсменов сборных, поручено в случае необходимости быть готовым оказать помощь россиянам, приехавшим в Пхёнчхан в период Олимпиады.