Футболист "Зенита" Нобоа перешел в "Рубин" на правах аренды

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Эквадора и петербургского "Зенита" Кристиан Нобоа продолжит карьеру в "Рубине" на правах аренды, сообщила в воскресенье пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до окончания сезона - 2017/18.

"Кристиан выступал за наш клуб на протяжении пяти лет, в 2007-2011 годах, сыграл за это время 149 матчей, забил 27 голов. Вместе с "Рубином" выиграл два чемпионства, Кубок и суперкубок России. Эквадорец, давно ставший в Казани своим, забивал и отдавал голевые передачи в важнейших матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионата России, став настоящим любимцем болельщиков. Добро пожаловать домой!" - говорится в сообщении.

К.Нобоа выступал за "Эмелек" (Эквадор), "Рубин" (Казань), "Динамо" (Москва), "ПАОК" (Греция), "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Зенит" (Санкт-Петербург). За сборную Эквадора сыграл 77 матчей, забил четыре гола. Двукратный чемпион России (2008, 2009), обладатель Кубка России (2011/2012), обладатель суперкубка России (2010).