Российский керлингист Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню в Пхенчхане

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российский керлингист, бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню и сдал свою аккредитацию, сообщают в понедельник СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Олимпийского комитета России Константина Выборнова.

По официально неподтвержденным данным, в понедельник в Сеуле состоится вскрытие пробы B, которая должна подтвердить или опровергнуть содержание запрещенного мельдония в анализах российского спортсмена.

В воскресенье штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, однако имя спортсмена официально до сих пор не названо. В то же время в СМИ появились сообщения о том, что речь идет об Александре Крушельницком, который в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте.