"Анжи" и "Терек" сыграли вничью на сборе в Турции

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Анжи" и "Терека" разошлись миром в контрольном матче, состоявшемся на учебно-тренировочном сборе в Анталье в понедельник.

Поединок завершился со счетом 1:1. Первыми забили махачкалинцы - на 48-й минуте отличился полузащитник Арсен Хубулов. На 65-й минуте бразильский хавбек грозненцев Исмаэл Силва сравнял счет.

Накануне в Турции "Терек" с таким же счетом сыграл с казахстанским "Иртышом", а "Анжи" утром в понедельник разгромил грузинский "Колхети-1913" - 4:1.