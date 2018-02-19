"Луч-Энергия" стал первым финалистом Кубка Футбольной национальной лиги

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Первым финалистом в розыгрыше Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ) стал владивостокский клуб "Луч-Энергия".

Команда Александра Григоряна крупно обыграла в полуфинальной встрече "Ригу" из Латвии - 3:0. В решающем матче за трофей, который пройдет во вторник, дальневосточники сыграют с победителем матча "Шинник" (Ярославль)- "Урал" (Екатеринбург).

ФК "Луч-Энергия" уже выигрывал Кубок ФНЛ в 2014 году.

В других стыковых матчах самарские "Крылья Советов" победили "Тамбов" - 2:0 и сыграют в матче за 5-е место с победителем встречи "Ротор-Волгоград" - "Спартак-2" (Москва), тогда как "Тамбов" оспорит 7-е место с проигравшим. Обе встречи пройдут 23 февраля.

Саранская "Мордовия" выиграла у клуба Профессиональной футбольной лиги "Чайка" (Ростовская область) - 4:2, воронежский "Факел" и московский клуб "Чертаново" в основное время сыграли вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее были москвичи.

Во вторник, 20 февраля пройдут еще четыре матча.

В турнире, который проходит на Кипре, принимают участие 16 команд, восемь из которых представляют Футбольную национальную лигу, еще шесть - Профессиональную футбольную лигу. Также в турнире принимают участие клуб премьер-лиги "Урал" (Екатеринбург), являющийся победителем двух первых розыгрышей Кубка ФНЛ, и впервые за семилетнюю историю турнира иностранный клуб - бронзовый призер чемпионата Латвии "Рига".

На первом команды-участницы проводили матчи по круговой системе в четырех группах. Победители групп составили пары полуфиналистов. Занявшие места со 2-го по 4-е проводят на втором этапе стыковые матчи между собой.

В заключительные два дня будут разыграны итоговые места - с последнего 16-го до 1-го. Таким образом, каждая из команд-участниц кубка ФНЛ -2018 гарантированно проведет по пять матчей.

Финал турнира пройдет 23 февраля. Трансляции матчей проходят на сайте ФНЛ и в социальных сетях.

Обладателями кубка ФНЛ становились "Урал" (дважды), "Луч-Энергия" (Владивосток), астраханский "Волгарь", "Оренбург", выступавший ранее под названием "Газовик". Действующим обладателем кубка ФНЛ является воронежский "Факел".