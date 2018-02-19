Главные новости
В РоссииПрезидент РФ подписал пакет законов об амнистии капиталовВ РоссииЗадержанного совладельца "дочки" Газпрома заподозрили в организации убийстваВ РоссииЗаочный арест информатора ВАДА Родченкова признан законным
Спорт

"Луч-Энергия" стал первым финалистом Кубка Футбольной национальной лиги

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Первым финалистом в розыгрыше Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ) стал владивостокский клуб "Луч-Энергия".

Команда Александра Григоряна крупно обыграла в полуфинальной встрече "Ригу" из Латвии - 3:0. В решающем матче за трофей, который пройдет во вторник, дальневосточники сыграют с победителем матча "Шинник" (Ярославль)- "Урал" (Екатеринбург).

ФК "Луч-Энергия" уже выигрывал Кубок ФНЛ в 2014 году.

В других стыковых матчах самарские "Крылья Советов" победили "Тамбов" - 2:0 и сыграют в матче за 5-е место с победителем встречи "Ротор-Волгоград" - "Спартак-2" (Москва), тогда как "Тамбов" оспорит 7-е место с проигравшим. Обе встречи пройдут 23 февраля.

Саранская "Мордовия" выиграла у клуба Профессиональной футбольной лиги "Чайка" (Ростовская область) - 4:2, воронежский "Факел" и московский клуб "Чертаново" в основное время сыграли вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее были москвичи.

Во вторник, 20 февраля пройдут еще четыре матча.

В турнире, который проходит на Кипре, принимают участие 16 команд, восемь из которых представляют Футбольную национальную лигу, еще шесть - Профессиональную футбольную лигу. Также в турнире принимают участие клуб премьер-лиги "Урал" (Екатеринбург), являющийся победителем двух первых розыгрышей Кубка ФНЛ, и впервые за семилетнюю историю турнира иностранный клуб - бронзовый призер чемпионата Латвии "Рига".

На первом команды-участницы проводили матчи по круговой системе в четырех группах. Победители групп составили пары полуфиналистов. Занявшие места со 2-го по 4-е проводят на втором этапе стыковые матчи между собой.

В заключительные два дня будут разыграны итоговые места - с последнего 16-го до 1-го. Таким образом, каждая из команд-участниц кубка ФНЛ -2018 гарантированно проведет по пять матчей.

Финал турнира пройдет 23 февраля. Трансляции матчей проходят на сайте ФНЛ и в социальных сетях.

Обладателями кубка ФНЛ становились "Урал" (дважды), "Луч-Энергия" (Владивосток), астраханский "Волгарь", "Оренбург", выступавший ранее под названием "Газовик". Действующим обладателем кубка ФНЛ является воронежский "Факел".

Теги: футбол, ФНЛ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Спорт
Олимпийский онлайн. День 12-йОлимпийский онлайн. День 12-й
В очередной соревновательный день Игр-2018 будет разыграно пять комплектов наградПодробнее
Антидопинговый отдел CAS зарегистрировал дело керлингиста КрушельницкогоАнтидопинговый отдел CAS зарегистрировал дело керлингиста Крушельницкого
Как сообщалось, один из российских спортсменов-участников Игр-2018 был заподозрен в нарушении антидопинговых правилПодробнее
Канадцы Вертью и Моир выиграли короткую программу танцоров с рекордом мираКанадцы Вертью и Моир выиграли короткую программу танцоров с рекордом мира
Российские пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро заняли шестое и 13-е места соответственноПодробнее
Олимпийский онлайн. День 11-йОлимпийский онлайн. День 11-й
В Пхенчхане разыграют три комплекта наград, фигуристы проводят короткую программу в танцах, российские хоккеистки сыграют с КанадойПодробнее
Российский фристайлист Буров заработал бронзу ОИ в воздушной акробатикеРоссийский фристайлист Буров заработал бронзу ОИ в воздушной акробатике
Теперь в активе олимпийской команды России три серебряные и восемь бронзовых медалейПодробнее
Одного из россиян на ОИ заподозрили в нарушении антидопинговых правилОдного из россиян на ОИ заподозрили в нарушении антидопинговых правил
Как заявил пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов, получено официальное уведомление от МОКПодробнее
Российские лыжники завоевали серебро ОИ в эстафетеРоссийские лыжники завоевали серебро ОИ в эстафете
В активе сборной России теперь три серебряные и семь бронзовых медалейПодробнее
Олимпийский онлайн. День 10-йОлимпийский онлайн. День 10-й
Шесть комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в воскресеньеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 февраля6 фото
19 февраля
Фотохроника 19 февраля
Празднование Масленицы в России9 фото
19 февраля
Празднование Масленицы в России
Лучшие фото недели10 фото
16 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПрезидент РФ подписал пакет законов об амнистии капиталовВ РоссииЗадержанного совладельца "дочки" Газпрома заподозрили в организации убийстваВ РоссииЗаочный арест информатора ВАДА Родченкова признан законнымВ РоссииВ КПРФ опровергли сообщения о вступлении Грудинина в партиюВ РоссииМать ребенка полковника Захарченко потребовала 3 млн руб. за незаконное уголовное преследованиеВ РоссииПрокуратура проверит данные о профподготовке пилота разбившегося Ан-148

Олимпийский онлайн. День 12-й

Олимпийский онлайн. День 12-йВ очередной соревновательный день Игр-2018 будет разыграно пять комплектов наград Подробнее

Курдские ополченцы опровергли сообщения о соглашении с правительством Сирии о военной помощи в Африне

Пять комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 во вторник

Полицейского из Лондона обвинили в воровстве печенья

Нигерийские школьницы спаслись от террористов "Боко Харам"

Туман остановил переправу в Крым

Прокуратура пресекла несогласованные проверки резидентов ТОР на Сахалине

Киев и Донбасс договорились развести силы под станицей Луганской

"Первый канал" опроверг информацию об уходе Екатерины Андреевой из программы "Время"

Стрела башенного крана упала на стройплощадке в Волгограде

Евросоюз призвал принять срочные меры в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Сирии

Трамп обвинил Обаму в бездействии в отношении "российского вмешательства" в выборы

Замглавы МИД Украины выступила против участия Белоруссии в миротворческой миссии в Донбассе

Священник призвал обратить внимание на ранение двух мусульман при защите православных в Кизляре

В Москве убит шансонье Петр Гара

Песков подтвердил встречу Путина, Эрдогана и Рухани

Фигурка Швейка похищена в Одессе с фасада пивной на Дерибасовской

Житель Грузии попросил в церкви отпущения грехов и оставил гранату

"Луч-Энергия" стал первым финалистом Кубка Футбольной национальной лиги

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Фигурное катание04:00Микст, танцы на льду, Произвольный танец
Фристайл04:30Женщины, хаф-пайп, Финалы
Шорт-трек13:00Женщины, 3000 м, эстафета, Финалы
Биатлон14:15Микст, смешанная эстафета, Финал
Лыжное двоеборье15:45Мужчины, большой трамплин + гонка 10 км, Лыжная гонка 10 км (Финал)