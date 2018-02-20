Василий Березуцкий назвал маловероятным свое возвращение в сборную России

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU -Защитник ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что не планирует возвращаться в сборную России по футболу.

"Я уже высказывался по этому поводу. Наверное, мои кондиции, возможности, физическое состояние не могут помочь сборной. Так что это маловероятно", - цитирует пресс-служба ЦСКА 35-летнего игрока.

Футболист отметил, что решение о продолжении карьеры игрока примет после окончания текущего сезона.

"Сложный вопрос, на него всегда тяжело отвечать. Я думаю об этом. Размышляю, смотрю. Ответить смогу только в конце сезона", - сказал футболист.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что Василию и его брату Алексею рано заканчивать карьеру.

"Вася говорит о своём физическом состоянии, но и он, и брат Алексей ещё сильные футболисты, которые могут играть на хорошем уровне ещё сезона два как минимум. Конечно, надо учитывать психологическое состояние, они многое воспринимают по-своему. Зная Васю, если он понадобится, то в любой момент готов помочь сборной и клубу. Особенно учитывая непростую ситуацию с центральными защитниками в сборной", - сказал тренер ЦСКА.

"Со своей стороны готов просить их сыграть на чемпионате мира. Они прекрасно знают, что мы хотим продлить с ними контракты на следующий сезон. Если я даже бываю недоволен действиями Васи на футбольном поле, на 95% он всё равно действует на высоком уровне, хотя он часто говорит про свой возраст", - добавил он.

Василий Березуцкий ранее выступал за "Торпедо" (ЗИЛ), а в 2002 году перешел в ЦСКА, в составе которого стал шестикратным чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, шесть раз Суперкубок России и один раз Кубок УЕФА. Цвета сборной России он защищал с 2003 по 2016 год, став вместе с национальной командой бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Возможность возвращения Березуцкого в сборную России стали обсуждать после того, как тяжелую травму получил защитник национальной команды, футболист московского "Спартака" Георгий Джикия.