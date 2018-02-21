ЦСКА - "Црвена Звезда". Онлайн

28'

Семь ударов в сторону ворот нанесли армейские футболисты к настоящему моменту, чего не скажешь о сербской команде "Црвена Звезда": у гостей всего два удара. Но не помешает подчеркнуть: ни один из этих всех ударов не пришелся в створ