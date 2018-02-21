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ЦСКА - "Црвена Звезда". Онлайн

Есть обновление от 21:54

В Москве проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА

ЦСКА - "Црвена Звезда". Онлайн
Фото: Reuters

В Москве проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между московским ЦСКА и белградской "Црвеной Звездой"!

Игра пройдет в Москве сегодня и стартует в 20:00 мск!

Первый матч прошел на прошлой неделе в Сербии и вынудил его очевидцев заскучать по голам - 0:0.

Стал известен стартовый состав армейского клуба!

"Црвена Звезда" решила не раскрывать все карты и обнародовала состав список, без всяких там тактических схем (типа дубль-ве) и расстановок. Представляю, какой сейчас переполох в тренерском штабе армейцев

Результат первого матча говорит о том, что для выхода в 1/8 финала московскому клубу необходимо только побеждать. Ничья не устроит: 0:0 вынудит продолжить борьбу в серии пенальти, а всякие 1:1, 3:3, 9:9 - любая результативная ничья выведет в следующий круг гостей из Белграда, как сумевших в этой паре хоть сколько-то забить на выезде

Вас здесь накормят

Команды вышли на поле и игра вот-вот начнется!

1'

Игра началась! Футболисты ЦСКА играют в сине-красном, гости - в белом

1'

На первой же минуте футболисты "Црвены Звезды" создали потенциально опасный момент. Атака стремительно развивалась по правому флангу. А вот прострел оттуда не удался

3'

Пока игру контролирует сербский клуб. Но насколько далеко идущие выводы можно сделать из этого, если учесть, что контроль мяча проходит на половине поля "Црвены"?

4'

5'

Армейцы заработали право на штрафной на правом фланге атаки. Оттуда навесил Натхо, а в штрафной игроки "Звезды" смогли разобраться в ситуации и отправить мяч в глубину поля

7'

За соблюдением правил игры в футбол здесь следит португальски арбитр Мануэл Жорже Соуза

8'

Вернблум приблизился с мячом к штрафной и откинул мяч назад на Натхо. Тот пробил - попал в защитника

9'

Близкая к голевой атака армейцев. Муса открылся в штрафной слева и прострелил вдоль ворот. Вратарь "Црвены Звезды" Милан Борян разгадал маневр и, упав, перехватил мяч.

10'

В принципе, армейский форвард, мог бы и пробить. Но не мне же, скромному автору текстовой трансляции, давать советы трехкратному чемпиону России, по разу выигравшему Кубок России и Суперкубок России, в составе сборной Нигерии - обладателю Кубка африканских наций; человеку, поигравшему в таком достойном чемпионате, как чемпионат Англии.

12'

53% - 47% - такое преимущество по времени владения мячом у "Црвены Звезды"

14'

Ну надо же: преимущество по владению у "Црвены", а момент создает ЦСКА. Муса только что попытался доставить мяч до сетки ворот прямым ударом. Этот удар не прошел

17'

Вернблум оказался на линии атаки, увидел забегавшего в штрафную Мусу и адресовал ему мяч. Но швед не очень точно рассчитал момент, запоздал с передачей, а партнер уже забежал в офсайд

20'

Опасный для армейцев эпизод. Удар с лета из пределов штрафной состоялся: в спину защитнику попал

21'

Тем временем, с правого фланга будут подавать штрафной гости

22'

Вместо навеса последовала передача низом. Армейцы ее перехватили и вроде бы как успешно начали контратаку. Выпад был прерван соперником без нарушения правил

23'

Но если вы, прочитав предыдущую реплику, насторожились, не пугайтесь: ЦСКА все равно в атаке

24'

Кучаев на левом фланге солировал и мог обострить игру пасом в центр штрафной. В итоге потерял мяч

25'

Дзагоев получил мяч на линии штрафной, пробил не сразу и попал в защитника

26'

У "Црвены" была опасная атака два в одного, передача в штрафную с левого фланга оказалась не столь удобной

26'
Замена

У ЦСКА замена: Кирилл Набабкин вместо Виктора Васина

27'

Один за другим появляются моменты в ЦСКА в рамках одного игрового отрезка. Натхо бил с линии штрафной, попал в спину защитника. Далее Муса мог добить, но никак не удавалось ему попасть по мячу.

28'

Семь ударов в сторону ворот нанесли армейские футболисты к настоящему моменту, чего не скажешь о сербской команде "Црвена Звезда": у гостей всего два удара. Но не помешает подчеркнуть: ни один из этих всех ударов не пришелся в створ

29'

Дилемма, однако

32'

В атаку пошли футболисты "Црвены" и даже подали в штрафную с правого фланга. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев все контролировал

35'

Ошибся вратарь Борян, и армейцы были близки к локальному триумфу. Пока голкипер пытался встать, в пустые ворота мог закатит и Муса, и Витиньо, и Вернблум усилием мыслей пытался направить мяч в створ. Витиньо увидел свободного Кучаева, а от пробил примерно с угла штрафной слева - мимо ворот!!

37'

Размышления у монитора

40'

Провалилась оборона ЦСКА (точнее - Сергей Игнашевич подарил мяч сопернику), а соперник выскочил в контратаку три в одного! Передача в штрафную справа удалась, но мяч попал в пятку форварду и отскочил назад. Так контратака переквалифицировалась в позиционную атаку с суетливым действием и неизбежной потерей мяча

42'

Надо констатировать, что весело идет игра

44'

Витиньо оказался с мячом в между полукругом для штрафной и центральным кругом, продвинулся немного вперед и пробил - выше ворот!

45'

Право на угловой заработали армейцы

45'

Выбили мяч из штрафной гости, на подборе оказался Кучаев, но и пробил. Неточно, высоко над перекладиной пролетел мяч

45+1'

Между тем, одну минуту добавил арбитр ко времени первого тайма

45+1'
Гол!!!

ЦСКА - "Црвена Звезда". 1:0

45+1'

А вот и ГООООЛ ЦСКА! Натхо находился с мячом ближе к правому флангу и проникающей диагональной передачей отправил мяч на Кучаева налево. Тот прострелил в центр штрафной, где передачу замкнул Алан Дзагоев! 1:0 в пользу ЦСКА!!!

А вот и перерыв на игру! На этой оптимистичной ноте прощаемся с вами до наступления второго тайма!

46'

Второй тайм начался

47'

Гол, проведенный армейцами на исходе первого тайма, прояснил пока только одну деталь: дополнительного времени не будет

49'

Понтус Вернблум чуть один на один не вышел с вратарем гостей. Но оттеснили его защитники и вообще лишили мяча

52'
Желтая карточка

Вернблум грубо сфолил в центре поля, за что получил желтую карточку

54'

Предлагаем вашему вниманию запись гола ЦСКА в ворота "Црвены"

56'

Витиньо бьет издали, Борян поймал отскакивавший от газона мяч

57'

Борян выскочил из штрафной и, опередив выбегавшего навстречу Мусу, выбил мяч не просто в поле, а точно на партнера по команде

58'

Окружили армейцы соперника в штрафной, в конце концов слева пробил Кучаев - неудачно

58'

Тут же последовавшую новую атаку армейцем ударом касанием с линии штрафной завершал Витиньо. Взгляд разочарования на его лице понятен: мяч пролетел выше перекладины

59'

Понтуса Вернблума выводили один на один. Шведский армеец за мячом так-то побежал, но явно не со скоростью Усэйна Болта. Защитники "Црвены" тоже вряд ли могут похвастать такими скоростными данными, но они все же опередили игрока ЦСКАю

60'

Тут штрафной готовятся провести гости. Опасно, недалеко от площади армейцев

61'

Спешу успокоить армейских болельщиков. Стандарт после навеса был завершен из-за офсайда

62'

Мяч уже на противоположной половине поля. Угловой у ворот "Црвены"

63'

К стоявшему в выжидательной позиции в центре штрафной Дзагоеву прилетел мяч. Алан пробил низом. Попал в ноги защитникам

64'

Я уж думал, что мяч в воротах "Црвены". Ан нет. Дзагоев головой замыкал навес, вратарь Борян мяч не зафиксировал и упустил. Муса попытался забить по воротам, по мячу почти не попал, но и мяч не докатился до стоявшего впереди Вернблума. С великим трудом гости разрядили обстановку

66'

Теперь мяч на половине поля ЦСКА. Штрафной на левом фланге заработали гости и довольно-таки быстро неудачными действиями разрядили обстановку в штрафной площади москвичей

68'
Желтая карточка

Защитник "Црвены Звезды" Филип Стойкович заработал желтую карточку

70'

Муса получил возможность пробить с линии штрафной. Вратарю удалось поймать мяч

72'

"Црвена Звезда" сейчас не похожа на команду, которой просто невмоготу проигрывать. Нет агрессии в атаки, никаким тотальным футболом не пахнет. Ну, может, для нас и к лучшему

75'

21:5 - с таким счетом ЦСКА выигрывает у "Црвены Звезды" по числу ударов (7:0 - в створ)

76'

Угловой у ворот гостей. Игроки сербской команды мяч выбили в поле, но на подборе армейцы.

77'
Замена

Георги Миланов вместо Витиньо вышел в составе ЦСКА

78'

Радонич бил по воротам ЦСКА, Акинфеев мяч поймал

79'

Славолюб Срнич вместо Митчелла Дональда вышел в составе "Црвены Звезды"

81'

Только что ЦСКА чуть не пропустил. Нападающий "Црвены Звезды" Александар Пешич, в одиночку находясь перед воротами Игря Акинфеева, без всяких этих положений "вне игры", замыкал подачу, но не попал в ворота! А ведь мог принести своей команде победную ничью!

83'
Желтая карточка

Кучаев сбил бежавшего к штрафной ЦСКА Эль-Фарду Бен Набуан и получил горчичник. А соперник - право на перспективный стандарт

84'

Впрочем, суетливо, но все же отбились армейские защитники

86'

Сейчас ЦСКА проводит время в атаке и, наверное, правильно делает. Потянуть время будет нелишним

87'

Евгений волнуется

88'

Сбили Миланова на правом фланге. Фол

88'
Замена

Урош Рачич вместо Бранко Йовичич и Лука Аджич вместо Неманьи Радоньича - двойная замена в составе "Црвены"

89'

Еще один супермомент упустили гости. Эль-Фарду Бен Набуан не попал по воротам, открывшись в штрафной слева

90'

Угловой, но у ворот сербов. Медлительно его разыгрывают армейцы. Почему не спешат? Вопрос, не требующий ответа

90+1'

Две минуты добавлены ко времени второго тайма. Идет вторая. "Црвена" - в атаке!

90+2'

Удар по воротам ЦСКА!!!!!

90+2'

Но не долетает мяч до ворот!

И тут финальный свисток! ЦСКА победил "Црвену Звезду" со счетом 1:0 и заслуженно вышел в следующий круг. С чем мы его и поздравляем!!

На этом сегодняшний футбольный онлайн завершен. Спасибо за внимание!

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК ЦСКА, ФК Црвена Звезда
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