Главные новости
В РоссииИсточники подтвердили перебазирование двух Су-57 в СириюВ РоссииРФ с 26 февраля запретит ввоз молока из БелоруссииСпортРоссиянина Крушельницкого официально лишили бронзы Олимпиады-2018
Спорт

В РУСАДА заявили об отстутствии планов перепроверить допинг-пробы российских футболистов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство не будет повторно проверять допинг-пробы, взятые у российских футболистов в 2012-2015 гг.

СпортФИФА не нашла подтверждающих данных о допинге в российском футболеЧитать подробнее

"РУСАДА не планирует проводить перепроверку проб, взятых у российских футболистов в период с 2012 по 2015 год", - заявила "Интерфаксу" заместитель генерального директора РУСАДА по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам Маргарита Пахноцкая.

Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что РУСАДА перепроверит допинг-пробы за 2012-2015 гг.

Ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил в западных СМИ о 34 положительных допинг-пробах, взятых у российских футболистов, среди которых были игроки национальной сборной, участники чемпионата мира 2014 года. Позднее Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что не имеет претензий к россиянам по этому вопросу.

Теги: футбол, РУСАДА
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Россиянина Крушельницкого официально лишили бронзы Олимпиады-2018Россиянина Крушельницкого официально лишили бронзы Олимпиады-2018
Медали лишена и Анастасия Брызгалова, в паре с которой керлингист завоевал награду в дабл-микстеПодробнее
CAS отменил слушания по делу российского керлингиста КрушельницкогоCAS отменил слушания по делу российского керлингиста Крушельницкого
Суд сослался на то, что об этом попросили все стороны, включая самого спортсменаПодробнее
Олимпийский онлайн. День 14-йОлимпийский онлайн. День 14-й
Девять полных и один неполный комплекты наград будут разыграны на Олимпиаде в четвергПодробнее
ЦСКА победил "Црвену Звезду" и вышел в 1/8 финала Лиги ЕвропыЦСКА победил "Црвену Звезду" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Судьбу противостояния решил гол Алана ДзагоеваПодробнее
ЦСКА - "Црвена Звезда". ОнлайнЦСКА - "Црвена Звезда". Онлайн
В Москве проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФАПодробнее
Интерпол отказался объявлять Родченкова в розыскИнтерпол отказался объявлять Родченкова в розыск
Как сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник, Интерпол усмотрел в деле информатора ВАДА политикуПодробнее
Олимпийский онлайн. День 13-йОлимпийский онлайн. День 13-й
Приучившие к олимпийским успехам лыжники из РФ вновь выходят на старты; рассчитываем на медали и в других дисциплинах - например, в женском хоккееПодробнее
Российские лыжники Спицов и Большунов завоевали серебро ОИ в командном спринтеРоссийские лыжники Спицов и Большунов завоевали серебро ОИ в командном спринте
Теперь в активе олимпийской команды России четыре серебряных и девять бронзовых медалейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Неделя моды в Лондоне8 фото
22 февраля
Неделя моды в Лондоне
Фотохроника 21 февраля6 фото
21 февраля
Фотохроника 21 февраля
Лучшие фото недели10 фото
16 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИсточники подтвердили перебазирование двух Су-57 в СириюВ РоссииРФ с 26 февраля запретит ввоз молока из БелоруссииСпортРоссиянина Крушельницкого официально лишили бронзы Олимпиады-2018В РоссииДипломатов США не допустят к наблюдению за выборами в РФВ РоссииПесков подтвердил перенос места оглашения послания ПутинаВ миреТрамп предложил вооружить учителей после стрельбы в школе во Флориде

Поездки в Uber и Lyft подешевеют вдвое с появлением беспилотных автомобилей

Такой прогноз озвучил старший экономист компании BP Подробнее

На предвыборную кампанию Путина потрачено около половины его избирательного фонда

Квартира майнера криптовалют загорелась в Томске

"Газпром" поставил новый исторический рекорд экспорта

В ФСБ объявили о задержании в Петербурге планировавшего теракты мигранта

Координатору чебоксарского штаба Навального назначили обязательные работы

"Секретное досье": Post сдал

"Секретное досье": Post сдалВ прокат вышел новый фильм Стивена Спилберга, номинированный на главный "Оскар" Подробнее

Пробки в Москве достигли восьми баллов

"Пионер" оштрафовали еще на 180 тысяч рублей за показ фильма "Смерть Сталина"

SpaceX запустила ракету с первыми спутниками для раздачи интернета

SpaceX запустила ракету с первыми спутниками для раздачи интернетаКомпания намерена создать орбитальную сеть из таких спутников для полного покрытия интернетом всей поверхности Земли Подробнее

Человеческие останки найдены в сгоревшем два дня назад швейном цехе в Иваново

Дело о хищении 404 млн руб при строительстве космодрома "Восточный" направлено в суд

Россельхознадзор будет проводить консультации с Белоруссией по молоку после 26 февраля

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Минфин запретил давать налоговые вычеты на дачные жилые строения

Бывший соратник Навального подал документы на регистрацию "Партии прогресса"

Минсельхозпроду Белоруссии не известны причины запрета на ввоз молока в РФ

Трамп обвинил СМИ в искажении его слов о праве на ношение учителями оружия

Принцу Гарри и его невесте прислали конверт с белым порошком

НОВАТЭК закрыл сделку по покупке газовых активов АЛРОСА

В РУСАДА заявили об отстутствии планов перепроверить допинг-пробы российских футболистов

Команда России опустилась на 21-е место в медальном зачете Олимпиады

В Брюсселе началась полицейская операция в связи с информацией о группе вооруженных людей

Россия испытала в Сирии более 200 новых образцов вооружений

Путин 23 февраля вручит Звезду Героя родственникам погибшего в Сирии летчика

Балтийский флот получит новые комплексы С-400 в этом году

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Хоккей с шайбой07:10Женщины, США - Канада, Финал  СШАКанадаподробнее
Горнолыжный спорт07:45Мужчины, слалом, 2-ая попытка (Финал)  ШвецияШвейцарияАвстрияподробнее
Горнолыжный спорт09:00Женщины, комбинация, Финал  ШвейцарияСШАШвейцарияподробнее
Лыжное двоеборье13:20Мужчины, командное перв-во, трамплин+эстафета 4x5 км, Эстафета 4х5 км  ГерманияНорвегияАвстрияподробнее
Шорт-трек13:00Женщины, 1000 м, Финалы  КанадаИталияподробнее
Шорт-трек13:00Мужчины, 5000 м, эстафета, Финалы  ВенгрияКитайКанадаподробнее
Шорт-трек13:10Мужчины, 500 м, Финалы  КитайЮжная КореяЮжная Кореяподробнее
Биатлон14:15Женщины, 4х6 км, эстафета, Финал  БелоруссияШвецияФранцияподробнее