В РУСАДА заявили об отстутствии планов перепроверить допинг-пробы российских футболистов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство не будет повторно проверять допинг-пробы, взятые у российских футболистов в 2012-2015 гг.

"РУСАДА не планирует проводить перепроверку проб, взятых у российских футболистов в период с 2012 по 2015 год", - заявила "Интерфаксу" заместитель генерального директора РУСАДА по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам Маргарита Пахноцкая.

Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что РУСАДА перепроверит допинг-пробы за 2012-2015 гг.

Ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил в западных СМИ о 34 положительных допинг-пробах, взятых у российских футболистов, среди которых были игроки национальной сборной, участники чемпионата мира 2014 года. Позднее Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что не имеет претензий к россиянам по этому вопросу.