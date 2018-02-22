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"Зенит" вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Есть обновление от 01:12

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" на домашнем поле одержал победу над шотландским "Селтиком" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча закончилась со счетом 3:0 (2:0). В первом тайме отличились Бронислав Иванович и Далер Кузяев, а во втором - Александр Кокорин.

В первом матче, который состоялся 15 февраля в Глазго, "Селтик" победил "Зенит" со счетом 1:0. За счет домашней победы "Зенит" вышел в 1/8 финала, соперник петербуржцев станет известен 23 февраля, когда в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка.

"Зенит" присоединился к ЦСКА, который в среду обыграл сербскую "Црвену звезду", и "Локомотиву", дважды победившему "Ниццу".

Теги: Лига Европы, футбол, Зенит, Селтик
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