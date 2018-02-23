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Голландский конькобежец Нейс стал чемпионом ОИ на дистанции 1000 м

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Конькобежец сборной Нидерландов Кьелд Нейс выиграл золотую медаль на дистанции 1000 на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

Таким образом, Нейс стал двукратным олимпийским чемпионом. Ранее на ОИ-2018 он первенствовал на дистанции 1500 м.

"Серебро" в пятницу завоевал норвежец Ховар Лорентсен, который в Пхенчхане до этого взял "золото" на дистанции 500 м. Замкнул тройку призеров хозяин соревнований кореец Ким Тхэ Юн.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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Теги: Южная Корея, Олимпиада, Пхенчхан, коньки, Нидерланды, Кьелд Нейс
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