"Урал" в третий раз стал победителем Кубка Футбольной национальной лиги

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Урал" стал обладателем Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ),обыграв в серии пенальти "Луч-Энергию". Основное время встречи закончилось вничью - 1:1, в серии 11-метровых "Урал" был сильнее дальневосточнико в- 4:2

Этот триумф стала для "Урала" в Кубке ФНЛ уже третьим. До этого екатеринбуржцы выигрывали трофей в первых двух розыгрышах - в 2012 и 2013 годах. Клуб "Луч-Энергия" становился обладателем кубка ФНЛ в 2014 году.

Третье место занял единственный иностранный клуб - бронзовый призер чемпионата Латвии ФК "Рига", обыгравший ярославский "Шинник" - 1:0.

В матче за пятое место самарские "Крылья Советов" были сильнее московского"Спартака-2"(2:2 - в основное время,3:2 - по пенальти). В игре за седьмое место "Тамбов" также в серии 11-метровых одолел "Ротор-Волгоград" - 4:3(0:0-основное время).

Всего в турнире приняли участие 16 команд.