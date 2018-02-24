Главные новости
СпортГермания стала соперником России по финалу хоккейного турнира ОИВ миреМИД РФ подтвердил обнаружение партии кокаина в посольстве в Буэнос-АйресеВ миреСтивен Фрай перенес операцию по удалению раковой опухоли
Спорт

"Урал" в третий раз стал победителем Кубка Футбольной национальной лиги

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Урал" стал обладателем Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ),обыграв в серии пенальти "Луч-Энергию". Основное время встречи закончилось вничью - 1:1, в серии 11-метровых "Урал" был сильнее дальневосточнико в- 4:2

Этот триумф стала для "Урала" в Кубке ФНЛ уже третьим. До этого екатеринбуржцы выигрывали трофей в первых двух розыгрышах - в 2012 и 2013 годах. Клуб "Луч-Энергия" становился обладателем кубка ФНЛ в 2014 году.

Третье место занял единственный иностранный клуб - бронзовый призер чемпионата Латвии ФК "Рига", обыгравший ярославский "Шинник" - 1:0.

В матче за пятое место самарские "Крылья Советов" были сильнее московского"Спартака-2"(2:2 - в основное время,3:2 - по пенальти). В игре за седьмое место "Тамбов" также в серии 11-метровых одолел "Ротор-Волгоград" - 4:3(0:0-основное время).

Всего в турнире приняли участие 16 команд.

Теги: Футбол
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Олимпийский онлайн. День 16-йОлимпийский онлайн. День 16-й
Уже побывавшие на разных ступенях олимпийского пьедестала россияне сегодня вновь "рискуют" оказаться тамПодробнее
Германия стала соперником России по финалу хоккейного турнира ОИГермания стала соперником России по финалу хоккейного турнира ОИ
В полуфинале немецкие хоккеисты нанесли поражение сборной КанадыПодробнее
У российской бослеистки на Олимпиаде обнаружили допингУ российской бослеистки на Олимпиаде обнаружили допинг
Проба на допинг дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенныхПодробнее
Российские хоккеисты победили Чехию и вышли в финал ОИРоссийские хоккеисты победили Чехию и вышли в финал ОИ
Матч за золото пройдет в воскрееньеПодробнее
Россия - Чехия. ОнлайнРоссия - Чехия. Онлайн
"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию полуфинала хоккейного турнира ОлимпиадыПодробнее
Фигуристка Загитова принесла России первое золото Олимпиады-2018Фигуристка Загитова принесла России первое золото Олимпиады-2018
Обладательницей серебряной медали стала МедведеваПодробнее
Олимпийский онлайн. День 15-йОлимпийский онлайн. День 15-й
Российские болельщики вправе рассчитывать на первое золото в копилке отечественной команды и вообще на то, чтобы в хорошем настроении провести деньПодробнее
"Спартак" не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА"Спартак" не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
Все российские клубы сыграли свои матчи в 1/16 финала Лиги ЕвропыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
22 февраля
Лучшие фото недели
Неделя моды в Лондоне8 фото
22 февраля
Неделя моды в Лондоне
Фотохроника 21 февраля6 фото
21 февраля
Фотохроника 21 февраля
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортГермания стала соперником России по финалу хоккейного турнира ОИВ миреМИД РФ подтвердил обнаружение партии кокаина в посольстве в Буэнос-АйресеВ миреСтивен Фрай перенес операцию по удалению раковой опухолиСпортРоссийские хоккеисты победили Чехию и вышли в финал ОИСпортУ российской бослеистки на Олимпиаде обнаружили допингСпортФигуристка Загитова принесла России первое золото Олимпиады-2018

Американцы решили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

В Новосибирске задержан наехавший на пешеходов водитель

Канадский сноубордист Тутан выиграл Олимпиаду в биг-эйре

Олимпийский онлайн. День 16-й

Олимпийский онлайн. День 16-йУже побывавшие на разных ступенях олимпийского пьедестала россияне сегодня вновь "рискуют" оказаться там Подробнее

Землетрясение произошло на северо-западе Китая у границы с Монголией

Семь комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде в субботу

Кроме того, состоятся финалы и матчи за третье место в отдельных игровых дисциплинах Подробнее

"Урал" в третий раз стал победителем Кубка Футбольной национальной лиги

В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны десять рейсов из-за метели

Вопрос о возможном введении санкций в отношении 13 россиян рассмотрит Минфин США

Станцию "Деловой центр" "желтой" ветки московского метро временно закроют

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту до 2 км

Голосование по проекту резолюции СБ ООН по перемирию в Сирии состоится в субботу

Основные противоречия связаны с пунктом проекта документа о параметрах перемирия Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Сноуборд04:00Мужчины, биг-эйр, Финалы  КанадаСШАВеликобританияподробнее
Горнолыжный спорт05:00Микст, командное первенство, Финал
Лыжные гонки08:00Мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль, Финал
Сноуборд08:17Мужчины, параллельный гигантский слалом, Финалы
Сноуборд08:17Женщины, параллельный гигантский слалом, Финалы
Кёрлинг09:35Мужчины, Швеция - США, Финал
Кёрлинг14:05Женщины, Великобритания - Япония, Финал за 3-е место
Конькобежный спорт15:30Женщины, масс-старт, Финал
Конькобежный спорт16:00Мужчины, масс-старт, Финал