В ОКР выразили надежду на восстановление в правах в ближайшие дни

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России (ОКР) рассчитывает, что в ближайшие дни его статус в Международном олимпийском комитете (МОК) будет восстановлен.

"Сегодня Исполнительный комитет МОК принял решение о том, что до завершения Игр в Пхенчхане статус команды "Олимпийские спортсмены из России" остается нейтральным, временное отстранение Олимпийского комитета России сохраняется, в церемонии закрытия наша сборная будет участвовать под олимпийским флагом. Причиной такого решения стали два нарушения антидопинговых правил, которые были допущены нашими спортсменами в ходе Игр", - говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

"Мы надеемся и очень рассчитываем на то, что в течение ближайших нескольких дней членство ОКР в МОК будет полностью восстановлено. Статус нашей страны и интересы наших спортсменов являются для нас абсолютным приоритетом. В свете сложившейся ситуации считаем, что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов будет главным итогом завершающихся сегодня Олимпийских игр", - отмечается в сообщении.

В нем подчёркивается, что "специальная группа МОК под руководством Николь Хоеверц, которая определяла правила участия спортсменов команды ОСР в Играх 2018 года и оценивала их соблюдение в Пхенчхане, в своем докладе констатировала, что все условия со стороны делегации и спортсменов ОСР были полностью выполнены, а допинговые случаи нельзя отнести к системным нарушениям".

"На основании этого исполком МОК проголосовал за то, чтобы снять временную дисквалификацию с Олимпийского комитета России автоматически после того, как будет завершена проверка всех допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр и, разумеется, при отсутствии положительных проб. На процедуру проверки уходит по регламенту до 72 часов", - говорится в сообщении.