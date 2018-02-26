В федерации керлинга РФ прокомментировали данные о мельдонии в пробе Крушельницкого

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал в интервью "Спорт-Экспрессу" опубликованную Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) информацию о высоком содержании запрещенного мельдония в пробе российского спортсмена Александра Крушельницкого.

Ранее CAS обнародовал мотивировочную часть решения по российскому керлингисту, из которой следует, что в его пробе содержалось 8069 нг/мл милдроната, что является крайне высоким показателем.

"Я не специалист, но обратился к людям, которые могли пролить свет на эту ситуацию. Кроме того, я прочитал материал, который опубликовал изобретатель этого "чудо-лекарства". И он четко сказал, чтобы получить такую концентрацию препарата, не нужно и целой таблетки. Можно поводить одним кристалликом по стакану – и готово. В первый день в пробе 8069 нг/мл, а в другой 5721 нг/мл – это говорит о том, что таблетка принята разово, поэтому и резкое падение. И после такой ситуации падение происходит примерно в два раза. Этим и обусловлена такая разница. И то, что это был вброс этой таблетки, уже сейчас четко понятно", - сказал глава федерации.

Как отмечает "Спорт-Экспресс", в тесте спортсмена от 12 февраля было обнаружено 8069 нг/мл запрещенного вещества. На следующий день Крушельницкий сдал еще один анализ, который показал снижение концентрации до 5721 нг/мл. Это рекордная концентрация мельдония, запрещенного с 1 января 2016 года. Например, у теннисистки Марии Шараповой, которая также отбыла дисквалификацию за мельдоний, концентрация составляла всего 890 нг/мл.

Отвечая на вопрос, есть ли шанс, что Крушельницкому, который в паре с Анастасией Брызгаловой выиграл бронзу ОИ-2018, вернут медаль, глава федерации сказал, что раньше таких прецедентов не было.

"Но если мы найдем преступника, а, возможно, и сообщество, которое подставило парня. Слава богу, что таблетка безобидная, но он потерял медаль и веру в честный спорт. И Крушельницкий – пострадавшее лицо, считаю, что чиновники должны вступиться за него. Мы, как федерация, точно доведем это до конца и будем требовать, чтобы чиновники МОК вступились за него и вернули ему медаль. И я думаю, что нам удастся это все доказать", - заверил Свищев.

Федерация отправила запрос в Федеральное медико-биологическое агентство и ВАДА на тему того, как милдронат влияет на организм спортсмена. По словам Свищева, ФМБА отреагировало сразу, а ВАДА не дает ответ.

"А знаете, почему молчат? Потому что нет ответа – не изучено влияние препарата на организм спортсмена и неизвестен период вывода препарата из организма. И ВАДА нечего ответить. Неужели они объявят о своей неосведомленности? Поэтому и молчат. Но мы это так не оставим. Пусть тратят деньги на исследование либо пусть решают вопрос", - убежден глава федерации керлинга России.