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30 российских спортсменов в нейтральном статусе примут участие в Паралимпиаде

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил до Паралимпиады 30 российских спортсменов в нейтральном статусе.

"МПК одобрил и приветствует 30 нейтральных паралимпийских спортсменов для участия в Паралимпийских зимних играх, которые откроются 9 марта", - говорится в сообщении МПК на сайте в понедельник.

В состав делегации входят 10 горнолыжников, 12 лыжников, трое сноубордистов, пятеро керлингистов-колясочников. Также будут шесть сопровождающих спортсменов-ведущих для спортсменов с нарушениями зрения.

Всего в делегации будет еще 39 сопровождающих и сотрудников команды.

Все 30 спортсменов соответствуют квалификационным критериям для Игр, выполняли строгие условия для участия - все они прошли за последние шесть месяцев по крайней мере два антидопинговых теста.

Теги: Паралимпиада, Южная Корея, Пхенчхан
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