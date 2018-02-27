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Федерация керлинга России создала комиссию по расследованию дела Крушельницкого

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Федерация керлинга России (ФКР) создала комиссию для расследования обстоятельств попадания в организм спортсмена Александра Крушельницкого запрещенного мельдония.

"Создана комиссия по расследованию дела Крушельницкого. Ее возглавил Юрий Андрианов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФКР во вторник. Андрианов является вице-президентом ФКР.

По информации пресс-службы, комиссия будет заниматься сбором всей возможной информации о том, как мельдоний попал в организм Крушельницкого, а также будет сотрудничать с правоохранительными органами и международными организациями.

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, выступающие в дабл-миксте, были лишены бронзовой медали Олимпийских игр в Пхенчхане, после того как в допинг-пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний. В ФКР утверждают, что обнаруженная концентрация говорит о разовом употреблении препарата, что нецелесообразно с точки зрения достижения спортивных результатов.

Теги: керлинг, Александр Крушельницкий
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