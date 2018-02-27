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Курский "Авангард" вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Курский "Аванград", вступающий в первенстве Футбольной национальной лиги, стал полуфиналистом кубка России по футболу.

В Перми "Авангард" в серии пенальти обыграл местный "Амкар", который играет в высшем дивизионе. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 0:0, в серии 11-метровых сильнее были куряне - 7:6.

Ранее в полуфинал вышел ярославский "Шинник", который сыграет с "Авангардом" в следущей стадии турнира.

В среду 28 февраля пройдут матчи "Крылья Советов" (Самара) - "Спартак" (Москва) и "Тосно" (Ленинградская область) - "Луч-Энергия" (Владивосток).

Финал состоится 9 мая на стадионе "Волгоград Арена" в Волгограде.

Теги: футбол, Кубок России, Авангард
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