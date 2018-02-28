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Спорт ЧМ-2018

Тренер сборной России призвал не спешить с прогнозами на успех в ЧМ-2018

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Говорить о шансах на удачное выступление сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года можно будет только по ходу турнира, заявил "Интерфаксу" главный тренер команды Станислав Черчесов.

"Все команды претендуют на первые места, но мы реально всегда смотрим. Ну, как можно говорить о том, что будет через три месяца. Мы готовимся, план сверстан, свою обязательную программу выполняем так же, как и другие команды... Мы сами должны себя правильно оценивать, сделать конкурентоспособную команду и дождаться игр. Банально, но это так", - сказал Черчесов.

"Первостепенная задача перед стартом чемпионата - посмотреть, кто из футболистов в каком состоянии находится, и от этого исходить", - добавил он.

На вопрос о том, как решить проблему в центральной линии защиты сборной в отсутствие травмированных Виктора Васина из ЦСКА и Георгия Джикии из "Спартака", Черчесов ответил, что замена им будет подобрана из лучших игроков этого амплуа. "Что касается центральных защитников, то здесь ситуация такая, какая она есть, и мы будем смотреть, будем решать, кто лучше. Потому что у нас и до этого были центральные защитники, которые играли. Будем исходить из тех игроков, которые в наличии", - сказал главный тренер.

В Сочи 27 и 28 февраля проводится семинар для команд-участниц ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Теги: футбол, Россия, ЧМ-2018, Станислав Черчесов
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