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Третьяк назвал решение МОК победой руководства ОКР и спортсменов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Восстановление членства Олимпийского комитета России в Международном олимпийском комитете является победой как руководства ОКР, так и тех спортсменов, которые выступали на Играх в Пхенчхане, соблюдая все жесткие правила МОК, заявил "Интерфаксу" трехкратный олимпийский чемпион, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Это заслуга как руководства Олимпийского комитета России, так и всей команды: спортсменов, тренеров. Мы старались соблюдать все жесткие правила, которые нам поставили. Конечно, мы переживали, что нам не дали пройти на церемонии закрытия Олимпиады под своим флагом, но ничего страшного. В итоге нас восстановили, у нас все будет хорошо. Это победа", - сказал Третьяк.

"Конечно, мы немного нарушили правила в конце хоккейного турнира, спев гимн, но МОК закрыл глаза на это, это были эмоции, никто запретить их не мог, это был венец Олимпиады. Это было красиво и здорово, МОК оценил этот поступок настоящих мужиков", - добавил он.

В свою очередь, член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев ("Единая Россия") высказал мнение, что на решение МОК восстановить членство ОКР повлияли, прежде всего, результаты российских спортсменов на Олимпийских играх.

"После блестящих побед наших ребят на этих играх решение МОК и не могло быть другим. В противном случае это подорвало бы авторитет самой этой организации", - сказал депутат в среду журналистам.

"А учитывая, под каким пристальным контролем и давлением находились наши спортсмены на протяжении всей Олимпиады, цена этого решения втройне высока", - добавил Прокопьев.

В среду стало известно, что МОК восстановил членство ОКР, приостановленное 5 декабря 2017 года.

Теги: ОКР, МОК, Владислав Третьяк
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