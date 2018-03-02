Баскетболистке из Chicago Sky дали российское гражданство

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ Джамирре Шанте Фолкнер, родившейся 9 марта 1992 года в США, а также еще 73 человек. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Лица, упомянутые в указе, приобретают гражданство РФ со дня принесения каждым из них Присяги гражданина Российской Федерации, за исключением лиц, не достигших на день подписания настоящего указа возраста 18 лет, которые приобретают гражданство РФ одновременно с принесением Присяги гражданина РФ соответствующим родителем", - говорится в документе.

Ранее спортсменка выступала за клуб Женской национальной баскетбольной ассоциации Chicago Sky.