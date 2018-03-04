Главные новости
4мартаВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 4 мартаЭкономикаЕврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕСВ РоссииИсточник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружия
Спорт

Россиянка завоевала серебро в прыжках с шестом на чемпионате мира

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В третий день соревнований серебро в прыжке с шестом завоевала россиянка Анжелика Сидорова, выступающая на чемпионате в нейтральном статусе.

Россиянка прыгнула на 4,90 метра, установив личный рекорд, предыдущее ее достижение - 4,87 метра.

Первое место заняла американка Сэнди Моррис, которая преодолела планку на отметке 4,95 метра. И это лучший результат сезона в мире.

Замкнула тройку призеров в этом виде программы с результатом 4,80 метра чемпионка Олимпийских игр-2016 и чемпионка мира гречанка Екатерини Стефаниди.

Другая россиянка Ольга Муллина с результатом 4,60 метра заняла в соревнованиях девятое место.

Россияне закончили свое выступление на зимнем чемпионате мира. Всего в Бирмингеме выступило семеро российских спортсменов в нейтральном статусе, в активе которых три медали. Награды высшего достоинства завоевали в прыжках в высоту Данил Лысенко и Мария Ласицкене, серебро в субботу в прыжках с шестом принесла российской сборной Сидорова. Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении завершится в воскресенье.

Ранее ИААФ отказала 18 российским спортсменам в допуске на международные соревнования.

Теги: легкая атлетика, Анжелика Сидорова, прыжки с шестом
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Новые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМНовые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМ
ФИФА примет окончательное решение в середине мартаПодробнее
"Зенит" сыграл вничью с "Амкаром" в 21-м туре РФПЛ"Зенит" сыграл вничью с "Амкаром" в 21-м туре РФПЛ
Петербуржцы заканчивали матч вдевятером, пермяки - вдесятеромПодробнее
МОК восстановил членство Олимпийского комитета РоссииМОК восстановил членство Олимпийского комитета России
По словам президента ОКР, все остальные допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде оказались отрицательнымиПодробнее
В федерации керлинга РФ прокомментировали данные о мельдонии в пробе КрушельницкогоВ федерации керлинга РФ прокомментировали данные о мельдонии в пробе Крушельницкого
Дмитрий Свищев заявил, что очень высокая концентрация запрещенного вещества свидетельствует об однократном применении препарата, то есть о "вбросе этой таблетки"Подробнее
ВАДА поддержало решение МОК не разрешать россиянам пройти с флагом на закрытии ОИВАДА поддержало решение МОК не разрешать россиянам пройти с флагом на закрытии ОИ
Антидопинговое агентство настаивает на том, что членство ОКР в МОК может быть восстановлено только при подтверждении отсутствия у россиян допинга на Играх-2018Подробнее
Олимпиада-2018. ОбобщениеОлимпиада-2018. Обобщение
"Интерфакс" подводит итоги выступления россиян на прошедших в Пхенчхане зимних ИграхПодробнее
Норвегия выиграла медальный зачет ОлимпиадыНорвегия выиграла медальный зачет Олимпиады
Команда России стала 13-йПодробнее
Российские хоккеисты завоевали золото Олимпиады-2018Российские хоккеисты завоевали золото Олимпиады-2018
В финале они выиграли у Германии, вырвав победу в овертаймеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 марта5 фото
02 марта
Фотохроника 2 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Фотохроника 1 марта6 фото
01 марта
Фотохроника 1 марта
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 4 мартаЭкономикаЕврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕСВ РоссииИсточник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружияВ миреТрамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателяСпортНовые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМВ РоссииОлег Дерипаска получил паспорт Кипра

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 марта

Евросоюз не нашел перебоев в поставках газа из России, Минобороны РФ узнало о подготовке диверсии против гуманитарного конвоя в Сирии Подробнее

Трамп пригрозил обложить ввозимые в США европейские автомобили налогом

Трамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателя

Трамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателяПрезиденту США показалась интересной идея снять ограничение на количество сроков пребывания на посту Подробнее

Движение автобусов ограничено из-за метели в Хабаровском крае

Великобритания понесла миллиардный ущерб из-за непогоды

Минобороны РФ сообщило о готовящейся диверсии против конвоя ООН в Восточной Гуте

На Сахалине восстановили энергоснабжение после циклона

Один человек погиб в аварии под Казанью

Новые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМ

Новые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМФИФА примет окончательное решение в середине марта Подробнее

Мужчина выстрелил в себя рядом с Белым домом

В Италии стартуют выборы в обе палаты парламента

Россиянка завоевала серебро в прыжках с шестом на чемпионате мира

Эстонию на Евровидении представит русская певица

Еврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕС

Еврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕСНафтогаз пытается изменить тарифы на транзит газа через территорию Украины Подробнее

Школы Ингушетии получат новые учебники по истории вместо изъятых из-за ошибок

Сильный взрыв дома в Льеже обошелся без жертв

Девять авиарейсов задержаны в ростовском аэропорту "Платов" из-за непогоды

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru