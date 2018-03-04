Россиянка завоевала серебро в прыжках с шестом на чемпионате мира

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В третий день соревнований серебро в прыжке с шестом завоевала россиянка Анжелика Сидорова, выступающая на чемпионате в нейтральном статусе.

Россиянка прыгнула на 4,90 метра, установив личный рекорд, предыдущее ее достижение - 4,87 метра.

Первое место заняла американка Сэнди Моррис, которая преодолела планку на отметке 4,95 метра. И это лучший результат сезона в мире.

Замкнула тройку призеров в этом виде программы с результатом 4,80 метра чемпионка Олимпийских игр-2016 и чемпионка мира гречанка Екатерини Стефаниди.

Другая россиянка Ольга Муллина с результатом 4,60 метра заняла в соревнованиях девятое место.

Россияне закончили свое выступление на зимнем чемпионате мира. Всего в Бирмингеме выступило семеро российских спортсменов в нейтральном статусе, в активе которых три медали. Награды высшего достоинства завоевали в прыжках в высоту Данил Лысенко и Мария Ласицкене, серебро в субботу в прыжках с шестом принесла российской сборной Сидорова. Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении завершится в воскресенье.

Ранее ИААФ отказала 18 российским спортсменам в допуске на международные соревнования.