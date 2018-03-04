Новые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Международный совет футбольных ассоциаций единогласно одобрил использование системы видеоповторов на чемпионате мира, который пройдет этим летом в России, сообщила BBC News . Ее решение принято по итогам независимого исследования специалистов Лёвенского католического университета, проанализировавших почти 1000 матчей.

Окончательное решение об использовании видеоповторов на чемпионате мира примут чиновники ФИФА на встрече 16 марта. Глава ФИФА Джанни Инфантино признал, что видеоповторы - часть современного футбола, а в его организации к ним относятся положительно.

К видеоповторам можно обращаться для того, чтобы зафиксировать гол, назначить пенальти, показывать красную карточку, исправить ошибку в случае наказания игрока, действовавшего по правилам.

Теперь руководства лиг и турниров должны подавать заявку об использовании новой технологии в Международный совет футбольных ассоциаций. Сейчас ими пользуются в итальянской Серии А, немецкой Бундеслиге и в отдельных играх Кубка Англии. Для этого на матче присутствует специальный помощник арбитра.

Впервые систему видеоповторов опробовали на клубном чемпионате мира в декабре 2016 года и продолжили на Кубке Конфедераций в 2017 году.

В российских лигах не пользуются помощью повторов, однако стадион ФК "Краснодар" уже оснастили необходимой аппаратурой.