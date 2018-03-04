ЦСКА разгромил "Спартак" в первом матче плей-офф КХЛ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - ЦСКА на своем льду крупно обыграл "Спартак" в первом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Воскресный поединок в Западной конференции, состоявшийся в Москве, завершился со счетом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0). Таким образом, армейцы в серии до четырех побед повели со счетом 1:0.

Кроме этого, на "Западе" ярославский "Локомотив" у себя нанес поражение "Торпедо" - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Счет в серии - 1:0. В Хельсинки "Йокерит" в стартовой встрече плей-офф одолел "ХК Сочи" - 7:2 (2:1, 4:0, 1:1). В Петербурге СКА в овертайме обыграл "Северсталь" - 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0).

В Восточной конференции в Казани местный "Ак Барс" обыграл "Амур" - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Счет в серии - 1:0.